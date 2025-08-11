Más Información

A través de redes sociales se han difundido videos donde se observa el momento en que y rompió su equipo de producción. Los hechos ocurrieron durante su concierto en el “Baja Beach Fest”, en playas de Rosarito.

La acción del cantante de corridos tumbados ha generado diversos comentarios en redes sociales. Algunos señalan que “arruinó el festival” y las opiniones se han dividido entre quienes apoyaron su actuar y quienes rechazan la violencia.

¿Por qué Natanael Cano le pegó a su DJ?

El domingo, Natanael Cano cerraba el festival “Baja Beach Fest”; sin embargo, en algún punto de la noche se molestó debido a las constantes fallas técnicas y de producción de su DJ, lo que derivó en una confrontación y pelea.

En las imágenes difundidas en TikTok se observa cómo Natanael Cano dice: “¿Qué es eso, por qué le das play?”, y posteriormente se observó cómo le dió un golpe directo a la cara, lo que desencadenó una trifulca con el staff y trayendo a seguridad.

Cantante destruye laptop y lo presume ante sus fans

Momentos después de la disputa, Natanael Cano tomó la laptop de trabajo del DJ y la estrelló contra el suelo del escenario. Posteriormente, el intérprete se burló y dijo: “Pinche vato p*ndejo, todavía te traigo en la cabeza”.

En cámara, Cano presumió a su público cómo le quedaron los nudillos tras el altercado, y algunos asistentes le aplaudieron. En redes sociales, la acción ha generado opiniones encontradas: algunos fans respaldaron el uso de la violencia y otros señalan que estaba pasado de copas.

“Chale, qué mal se vio, se le subió ya de más”, “Si solo no puede, el niño tiene que tener seguridad”, “Por gente que lo defiende estamos como estamos”, “Ya casi se le acaba el corrido, tanto exceso no termina bien”, escribieron usuarios en contra de la acción del cantante.

@anxxietyprincess @Natanael Cano después de la pelea #bajabeachfest #natanaelcano #puroscorridostumbados #pelea #rosarito #bajacalifornia #bajabeachfest2025 #corridostumbados #nata ♬ original sound - mer

Por otro lado, hubo fans que lo apoyaron con mensajes como: “El rey tumbado”, “Nadie ni nada me hará odiarte, Nata”, “Ey, nos dieron cantada y pelea de voz, jajaja, por eso lo amo”.

no se ha pronunciado por la acción en redes sociales. El músico ya ha enfrentado la justicia y salido libre en otras ocasiones, como en Chihuahua, donde fue multado por 1 millón de pesos por "interpretar canciones que hacen apología del delito".

