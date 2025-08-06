Hermosillo, Sonora.- La empresa de Transportes Econotours denunció al cantante puertorriqueño Anuel AA de no pagar servicios cuando estuvo en la capital del estado grabando videos con la empresa Rancho Humilde Records.

A través de un comunicado la empresa informó que se subcontrataron servicios de guardias de seguridad, vehículos blindados, choferes, combustible, entre otros y estos tienen que ser liquidados ya que no puede hacer frente al adeudo de miles de pesos.

"Exhortamos a los artistas Natanael Cano y Anuel a tomar responsabilidad, ya que todos dependemos de nuestros salarios y trabajo para nuestro sustento".

La empresa informó que por más de 30 años ha brindado servicios de transporte y otros a empresas productoras de talento artístico para cubrir sus conciertos, videos, y visitas a la ciudad.

El trato siempre en el marco del respeto y del profesionalismo que les distingue por décadas. Sin embargo, esta es una situación que se sale de sus manos.

A Natanael Cano y a Anuel AA se les brindaron servicios por 11 días.

Si bien el empresario de Natanael cumplió con los pagos cotizados al inicio, Anuel, su invitado, requirió servicios por días adicionales en los cuales fue aval el empresario de Natanael Cano, explicó la empresa.

"Es importante señalar que al no pagar o tener al menos una intención o compromiso de pago durante los días del servicio, al cantante Anuel se le retiraron los servicios 3 días antes de que dejara nuestro Estado".

"Nuestros servicios y de otros proveedores quedaron sin pagar, y hasta el día de hoy, sin respuesta por parte del aval y el deudor".

La empresa de Transportes Econotours denunció al cantante puertorriqueño Anuel AA de no pagar servicios (06/08/2025). Foto: Especial

"Comprendemos que las empresas tienen a veces retrasos; se acercan, conveníamos y se cumple, es la primera vez que nos vemos en la necesidad de sacar un comunicado en 30 años de trabajo"

A nuestra empresa le entusiasma que a estos jóvenes talentos les vaya bien, sin embargo, la responsabilidad para con quienes brindamos servicios es importante; nuestra empresa subcontrató y a su vez pagó servicios: guardias de seguridad, vehículos blindados, choferes, combustible, entre otros y estos tienen que ser liquidados ya que no podemos hacer frente al adeudo de miles de pesos, detalló.

Si bien, ha estado en comunicación con el coordinador de eventos Macario Campos y con Iván Almaguer Tour Manager de Natanael, tampoco han tenido respuesta.

