Natanael Cano se negó a seguir la petición de no interpretar algunos de sus corridos, durante su participación en la Feria de San Marcos, de Aguascalientes, y aunque el músico desafió a la autoridad, cuando los organizadores se dieron cuenta de lo que estaba pasando, optaron por apagarle el micrófono, junto con todo el equipo de sonido.

El regional mexicano, específicamente los corridos y, su subgénero, los narcocorridos, viven una situación difícil; mientras la música orginaria de nuestro país es elogiada en otras partes del mundo, como nunca antes había sucedido, en nuestro territorio atraviesa una especie de crisis.

Esto debido a que, a propósito de la ola de violencia que incrementa en México, los gobiernos de los estados han implementado como medida de seguridad, pedir a los artistas que se presentan en las ferias del pueblo no cantar temas polémicos o explícitos.

Lee también: Natanael Cano desafía a las autoridades; canta corridos en Feria de San Marcos

Este impulso, o sugerencia como lo han llamado las autoridades, ha molestado mucho al público que exige a sus artistas que no dejen de interpretar las canciones con las que se hicieron conocidos y por las que los escuchan.

Hay quienes han acatado estas sugerencias, causando la molestia de sus fans, como sucedió con Luis R. Conriquez, en su show en la Feria de Texcoco; hay otros que se niegan a hacer caso a las recomendaciones, como los Alegres del Barranco que, en uno de sus conciertos, proyectaron una imagen de "El Mencho", líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

A este tenso contexto, se suma Natanael Cano, el descrito como "pionero de los corridos tumbados" que, ayer, en la Feria de Aguascalientes, no tuvo ningún empacho en mostrar lo inconforme que está con las peticiones que le han hecho a él y a otros colegas.

Lee también: Natanael Cano cumple con su show en el Festival Ceremonia, pese a la muerte de dos personas; alcaldía MH suspendió el evento

Mientras "Nata" estaba por comenzar a interpretar un tema, se percató que el gran grueso de la audiencia le pedía, con insistencia, que cantara "Cuerno Azulado"; molesto, dijo a sus fans que estaban equivocados al pensar que era a él a quien debían solicitarle eso, evidenciando que el problema es del gobierno.

"´Cuerno´no me la tiene que pedir a mí, mi viejo, ´Cuerno´ se la tiene que pedir a su gobierno, no me la vengan a pedir a mí, si tanto la quieren, hagan algo por ello entonces, venimos con gusto a cantarles a Aguascalientes y, con mucho respeto a la gente que nos está prohibiendo cantar y demostrar nuestro arte, al final... nos vale verg*, pero hagan algo ustedes, no venga a pedírmelo a mí, aquí... su gobierno es el que los está presionando, mi viejo, fierro", expresó.

NATANAEL CANO desafía al gobierno, canta sus corridos, le apagan el audio y sale del palenque en la #FeriaDeSanMarcos #distorzion pic.twitter.com/uhoACdO2PS — Laura Estrada Periodista (@LauraEstradaTv) May 5, 2025

Y si bien, el cantante no incluyó este tema, dio paso a su interpretación de "El de la codeína", una de sus canciones más populares, pero también de las más controversiales.

Lee también: Natanael Cano menciona en pleno concierto a "El Mencho", líder del CJNG; desata polémica

Eso generó que, cuando los organizadores notaron de qué canción se trataba, abagaran todo el equipo de audio, impidiendo que los músicos que lo acompañaban continuaran ejecutando sus intrumentos, sin saber muy bien qué hacer; Cano siguió cantando, sin la necesidad del micrófono, pero luego de un sobreesfuerzo decidió salir del escenario y pedir a sus compañeros que hicieran lo propio.

🚨 Natanael Cano, #narcocorridos :

Porque el cantante intentó cantar narcocorridos en la Feria de #Aguascalientes.

🔫

Sin embargo, ahí no son agachones y le apagaron el sonido a la princesa.

💅

Lo que ocasionó que la z0rra del narco se enojara y se fuera.

😭

Gracias México.… pic.twitter.com/jPogEajFjq — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) May 4, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

* ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc