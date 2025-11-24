La alcaldía Benito Juárez informó que el concierto del músico Junior H, programado para realizarse el 29 de noviembre en la Plaza de Toros México, será reprogramado.

En los últimos días se realizaron mesas de trabajo con representantes del artista, sus promotores, la Plaza de Toros, el Estadio Ciudad de los Deportes, el Club América y la Femexfut, pues el concierto y el partido de futbol entre América y Monterrey estaban programados para realizarse el mismo día, lo que está prohibido por la alcaldía.

Estas mesas de trabajo buscaron establecer las fechas más adecuadas para garantizar la realización de los eventos programados en condiciones óptimas para los vecinos, asistentes y organizadores.

“Queremos reconocer de manera especial a Junior H por su disposición, respeto a la comunidad y apoyo en la reprogramación del evento que tenía contemplado, lo que demuestra el profesionalismo y cariño que siente por su público. También agradecemos a sus fans por su comprensión respecto a la reprogramación del concierto inicialmente previsto para el 29 de noviembre, que ahora se celebrará el 15 de diciembre”, informó la alcaldía.

Se detalló que los boletos emitidos para la fecha original seguirán siendo válidos en la misma sección y localidad, sin que esto afecte las políticas de reembolso de la boletera, la promotora y la Plaza de Toros México.

Asimismo, la alcaldía extendió su agradecimiento a los recintos por priorizar el interés general en beneficio de la logística de la zona. Además, “valoramos la colaboración del Club América y la Femexfut en la coordinación de sus partidos. El encuentro América vs. Monterrey está programado para el sábado 29 de noviembre a las 17:00 horas”.

La alcaldía reafirmó su convicción de mantener el orden, la seguridad y el respeto para todas las personas participantes, incluidos artistas, vecinos, visitantes y aquellos que hacen posible la realización de estos eventos.

