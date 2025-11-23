La alcaldía Benito Juárez fue sede del II Mundial de Natación Artística Adaptada, que se realizó en la Fosa de Clavados de la Alberca Olímpica ‘Francisco Márquez’, uno de los recintos acuáticos más emblemáticos del país.

Este campeonato contó con la participación de atletas de cuatro países: Reino Unido, Estados Unidos, Francia y México. El evento fue organizado por World AWD Artistic SwimGroup y Fundación Urpi Wasi A.C., organismos comprometidos con promover la inclusión y fortalecer el desarrollo del deporte adaptado a nivel global.

Es la primera vez que este torneo se realiza en México y, particularmente, en la alcaldía Benito Juárez, después de que su edición inaugural se llevara a cabo en 2024 en Châlons-en-Champagne, Francia. La competencia forma parte de los esfuerzos internacionales por consolidar a la Natación Artística Adaptada como una disciplina reconocida dentro del circuito de Juegos Paralímpicos.

Paloma Torres Velázquez, entrenadora del equipo Sirenas Especiales, destacó la importancia de esta competencia para México y para la alcaldía Benito Juárez:

“Para nosotros es un honor competir en una instalación olímpica y ser anfitrionas en Benito Juárez, porque representa un ‘sí podemos’. La natación artística adaptada fortalece a nuestras atletas, las incluye socialmente y les permite demostrar que pueden sobresalir y ganar medallas para México. Agradecemos a la alcaldía Benito Juárez por recibirnos y apoyar este proyecto”, comentó.

Al respecto, Ana Laura, integrante de Sirenas Especiales, compartió su experiencia como competidora en este Mundial: “Me sentí muy bien y muy contenta. Si les gusta este deporte, ojalá se acerquen a nosotros”.

Durante las jornadas, el público disfrutó de rutinas en las modalidades individual, dúo, trío, equipo y dúo mixto, en las que participaron nadadoras y nadadores con diversas condiciones físicas y cognitivas. La World AWD Artistic SwimGroup impulsa estos encuentros con el propósito de abrir espacios de competencia de alto nivel que garanticen igualdad de oportunidades para todos los atletas.

rmlgv