La alcaldía Benito Juárez intensificó su programa de chatarrización y retiró 100 vehículos abandonados, en la colonia Nativitas.

La demarcación informó que se llevó a cabo un operativo con la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC-CDMX.

El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza afirmó que con estas acciones se avanza en la recuperación de espacios públicos más seguros para todos.

“En Benito Juárez no permitiremos que el desorden se apodere de nuestras calles. El retiro de vehículos abandonados es una acción contundente para devolver seguridad, movilidad y tranquilidad a nuestras colonias. Seguiremos trabajando de manera permanente para garantizar que cada vecina y vecino viva en un entorno limpio, ordenado y seguro”.

El jefe de la Unidad Departamental de Prevención y Atención a Emergencias, Jorge Bravo, destacó que estas acciones se han convertido en un eje clave para devolver seguridad, movilidad y orden a las calles de la demarcación.

El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, afirmó que con estas acciones se avanza en la recuperación de espacios públicos más seguros para todos. (Foto: especial)

“Tan sólo este año hemos retirado cerca de 100 vehículos abandonados, y cada mes sumamos alrededor de 20 más mediante operativos de chatarrización. Este es un esfuerzo coordinado entre el Gobierno de la Ciudad y nuestra alcaldía, con resultados concretos en beneficio de la comunidad”, afirmó.

Estos operativos continuarán de forma permanente y se mantendrán recorridos en las 56 colonias de la demarcación con apoyo de Blindar BJ 360º, Policía Auxiliar y grúas de la Subsecretaría de Control de Tránsito.

Asimismo, se recuerda a las y los vecinos que, en caso de que su automóvil haya sido remitido al depósito vehicular, deberán presentar:

Identificación oficial

Documentos que acrediten la propiedad

Póliza de seguro vigente

Llaves del vehículo

Además, deberán cubrir los pagos correspondientes a multa, arrastre y derechos de piso.

