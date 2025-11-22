Más Información

Semar incinera casi 5 toneladas de clorhidrato de cocaína en Acapulco; afectación al narco equivale a más de mil 303 mdp

COP30 de Brasil aprueba acuerdo que omite salida de energías fósiles

Uruapan, otra vez de luto; mueren 7 habitantes en accidente de autobús

Pemex felicita a Fátima Bosch y desata polémica; acusan que su padre otorgó contrato millonario a dueño de Miss Universo

Jazlyn Azulet, menor sobreviviente de la explosión de pipa en Iztapalapa, regresó a México tras ser hospitalizada en EU

Sheinbaum inaugura estación Tonalá del Tren Interoceánico en la Línea K; "estamos hermanando a Oaxaca y Chiapas", dice

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) recordó a los automovilistas que, durante la noche de hoy sábado 22 y la madrugada del domingo 23 de noviembre, se llevarán a cabo maniobras para el reposicionamiento de una trabe en el viaducto elevado, ubicado sobre y avenida Oceanía.

Debido a estos trabajos se realizará el cierre de los carriles centrales del Circuito Interior con dirección a La Raza, a la altura de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Los automovilistas deberán seguir las indicaciones del personal de Tránsito e incorporarse a los carriles laterales. Para continuar hacia La Raza, será necesario tomar la avenida 608 y retornar en el distribuidor vial ubicado a la altura del Metro Deportivo Oceanía, para posteriormente reincorporarse a los carriles laterales del Circuito Interior.

Como alternativas viales se recomienda utilizar el Eje 3 Norte, la avenida 602, el Anillo Periférico, la calzada Ignacio Zaragoza y el Eje 3 Oriente.

El Metro y la Secretaría de Seguridad Ciudadana hacen un llamado a conducir con precaución, anticipar los tiempos de traslado y atender las indicaciones oficiales para evitar incidentes en la zona.

