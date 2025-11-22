El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro recordó a los automovilistas que, durante la noche de hoy sábado 22 y la madrugada del domingo 23 de noviembre, se llevarán a cabo maniobras para el reposicionamiento de una trabe en el viaducto elevado, ubicado sobre Circuito Interior y avenida Oceanía.

Debido a estos trabajos se realizará el cierre de los carriles centrales del Circuito Interior con dirección a La Raza, a la altura de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Los automovilistas deberán seguir las indicaciones del personal de Tránsito e incorporarse a los carriles laterales. Para continuar hacia La Raza, será necesario tomar la avenida 608 y retornar en el distribuidor vial ubicado a la altura del Metro Deportivo Oceanía, para posteriormente reincorporarse a los carriles laterales del Circuito Interior.

Como alternativas viales se recomienda utilizar el Eje 3 Norte, la avenida 602, el Anillo Periférico, la calzada Ignacio Zaragoza y el Eje 3 Oriente.

El Metro y la Secretaría de Seguridad Ciudadana hacen un llamado a conducir con precaución, anticipar los tiempos de traslado y atender las indicaciones oficiales para evitar incidentes en la zona.

maot