La Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina (SSC) informó que debido a trabajos para el reposicionamiento de una trabe en el viaducto elevado que comunica a la estación Oceanía de la Línea B, con Oceanía de la Línea 5 del Metro, se harán cortes a la circulación en Circuito Interior la noche del sábado y madrugada del domingo.

Cerrará Circuito Interior

Desde las 23 horas del 22 de noviembre y hasta las 6 horas del 23, los carriles centrales del Circuito Interior, con dirección a La Raza, cerrarán a la altura de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Y es que debido a los trabajos, se colocarán dos grúas de alto tonelaje sobre carriles del Circuito Interior.

Por lo anterior, la SSC pidió a los automovilistas continuar hacia La Raza, tomar la avenida 608 y retornar en el distribuidor vial ubicado a la altura del Metro Deportivo Oceanía.

Tomar de nuevo los carriles laterales para reincorporarse al Circuito Interior.

Asimismo, se solicitó a los conductores que transiten por la zona seguir las indicaciones de los oficiales de Tránsito e incorporarse a los carriles laterales.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana local detalló que las alternativas viales para evitar la zona de trabajos son recomienda utilizar el Eje 3 Norte, la avenida 602, el Anillo Periférico, la calzada Ignacio Zaragoza, y el Eje 3 Oriente.

La SSC también informó que el Sistema de Transporte Colectivo Metro ajustará una trabe de la vía de enlace a intervenir, la cual mide 24 metros de longitud y tiene un peso aproximado de 110 toneladas, por lo que se usarán dos grúas de alto tonelaje y en días posteriores se realizarán trabajos para restituir las condiciones geométricas de la vía.