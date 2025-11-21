La mañana de este viernes usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México reportaron retrasos en el paso de los trenes y saturación en los andenes en varias de sus líneas.

En la Línea 8 pasajeros reportaron que el servicio presentaba lentitud y falta de avance en algunos tramos: “En Aculco no avanza el tren aunque ya nos bajaron”, comentó un usuario, mientras que otro señaló: “Viene muy lento el metro en Iztapalapa”.

La saturación en la Línea 6 también fue reportada por los usuarios; al igual que en la Línea 4 donde se reportaron hasta 10 minutos de espera para el paso de los trenes. “L4 dirección Santa Anita, llevamos 10 minutos y no pasa…”, señaló un pasajero.

En Pantitlán, pasajeros de la Línea 9 reportaron afectaciones: “Ahora la línea 9, ¿qué pedo con su pésimo servicio? Seguramente ustedes nos van a pagar lo que se nos descuenta”, comentó un usuario.

La Línea 12 también presentó problemas de saturación en los andenes; algunos pasajeros se quejaron: “No sirve la L12 hacia Mixcoac??? ¿Ya vieron lo saturado que están los andenes??? Me imagino que van a enviar un tren vacío a Tezonco”; otros preguntaban: “¿Qué pasa el L12?”.

