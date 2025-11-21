Más Información

Ecatepec, Méx. La noche de este jueves se registró la volcadura de una que transportaba amoniaco sobre la , a la altura del kilómetro 22, sin que se presentaran lesionados, pero para evitar intoxicaciones entre la población cercana, las autoridades evacuaron a varias familias de la colonia Bulevares Impala.

De acuerdo con los primeros reportes, el chofer huyó en la cabina y abandonó el tanque de almacenamiento que quedó volcado en su costado derecho, lo que provocó una fuga del contenedor, aunque se desconoce la cantidad de químico que llevaba.

El lugar fue acordonado por elementos de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal y varias células de uniformados junto con personal de Protección Civil realizan evacuación de al menos 50 personas de viviendas cercanas al accidente en la colonia Bulevares Impala y recorren el paradero, por riesgo de intoxicación al tratarse de un químico corrosivo que puede provocar quemaduras.

La autopista permanece cerrada en el sentido hacia Pachuca mientras al menos 30 bomberos esperan la llegada de una grúa para poner en pie la unidad pesada, controlar la fuga y, en su caso, realizar el trasiego del químico.

En la zona se mantiene despliegue de elementos de Guardia Nacional, Marina, elementos de sector, del Grupo de Operaciones Especiales, Tránsito y Policía Metropolitana para resguardar la seguridad de los habitantes.

