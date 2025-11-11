Un conductor de transporte público fue baleado mientras circulaba sobre la autopista Mexico Pachuca, a la altura de San Juanico Estado de Mexico y, gravemente herido, logró llegar hasta el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Indios Verdes en la Ciudad de México, donde pidió auxilio antes de ser trasladado a un hospital.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió cuando el chofer de la unidad con número económico 094 de la ruta Autobuses México–San Juanico–Ixhuatepec, fue agredido por un motociclista armado, quien abrió fuego contra él sin motivo aparente.

Pese a las lesiones, el conductor, de 56 años, logró continuar su trayecto hasta el exterior de la estación Indios Verdes de la Línea 3 del Metro, donde solicitó apoyo.

Al lugar acudió personal de vigilancia y se pidió asistencia médica inmediata.

A las 06:50 horas de la mañana de este martes, arribó la ambulancia, cuyos paramédicos brindaron los primeros auxilios al hombre, quien presentaba dos impactos de bala, uno en cada glúteo con entrada y salida, además de una herida en el abdomen del lado izquierdo.

Tras ser estabilizado, fue trasladado de urgencia al Hospital La Villa, donde se reporta su estado de salud como delicado.

