Toluca, Méx.— Actualmente por el municipio de Toluca circulan alrededor de 250 a 300 pipas de gas LP, situación que ha encendido las alarmas de la Dirección de Protección Civil del municipio de Toluca; por eso en próximos días darán inicio a una serie de operativos para verificar las condiciones de las unidades y si cuentan con herramientas para atender alguna contingencia.

“Es básicamente estar revisando propiamente desde el mismo vehículo que cuente con las condiciones adecuadas para poder circular y manejar en este caso el combustible, todo esto es conforme a las normas aplicables en la materia certificar que cuenten con sus permisos, con la capacitación, con el equipo de seguridad, con todo lo necesario para poder estar suministrando este servicio, extintor, botiquín, conos para señalización y conectores a tierra”, explicó el coordinador de Protección Civil y Bomberos de Toluca, Juan Carlos Yáñez Rodríguez.

Los operativos que se van a planificar serán a través de filtros algo similar a los de alcoholímetro, situados en puntos estratégicos y vías.

Las vías primarias por donde se tiene detectado que circulan el mayor número de pipas de gas LP son: Alfredo del Mazo, Tollocan y Solidaridad las Torres.

“Ya tenemos trazadas las rutas por donde más o menos circulan, entonces en conjunto con Derechos Humanos vamos a realizarlos para que sea una actuación totalmente limpia, apegada a derecho”, dijo el funcionario mexiquense.