Ecatepec, Méx.-La avenida Insurgentes, que conecta al centro de San Cristóbal con la autopista México-Pachuca, la cual estaba en condiciones deplorables desde hace varios años, fue repavimentada, así como otras vialidades de Ecatepec, que en conjunto suman más de 4 kilómetros lineales.

Con inversión superior a 36 millones de pesos, la alcaldesa, Azucena Cisneros Coss, dio el banderazo de inauguración de esas avenidas, pues eran un reclamo de los habitantes del municipio más poblado del Estado de México.

También, se puso fue reasfaltada la avenida Industrias, entre La Cuesta y Tepetzicasco, que benefician a más de 300 mil personas.

La edil también dio el banderazo de inicio a obras de repavimentación de avenida Nacional, de 2.7 kilómetros lineales, que corre paralela a la vía José López Portillo y cruza varias comunidades de la región de Guadalupe Victoria.

Cisneros Coss, acompañada de vecinos, recorrió avenida Insurgentes, de 3.3 kilómetros lineales, una de las vialidades más importantes del primer cuadro de Ecatepec y que fue realizada con el tren de repavimentación que recientemente compró el gobierno municipal.

Avenida Insurgentes comunica la vía José López Portillo y la carretera Lechería-Texcoco con la autopista México-Pachuca y vía Morelos, cuyo asfaltado requirió inversión de 17 millones 916 mil pesos y fue realizada con equipamiento propio por el gobierno municipal, obra que hubiera costado con una empresa 25 millones 603 mil pesos, lo que representa ahorro de 7 millones 687 mil 880 pesos.

Blanca Esther Bermúdez Rosas, habitante de la colonia Tierra Blanca, cuyo domicilio se ubica frente a avenida Insurgentes, afirmó estar “muy contenta porque nos da mejor confort en el transitar con los vehículos y se ve mucho más bonito. La verdad le da un realce muy satisfactorio y una muy buena impresión”.

Cisneros Coss igualmente caminó por avenida Industrias, de 704 metros lineales, repavimentada con concreto asfáltico con inversión de 18 millones 196 mil pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faismun).

Esta vialidad beneficia de manera directa a unos 15 mil habitantes de las comunidades La Cuesta, El Rehilete y Tepetzicasco, así como a miles más indirectamente y que diariamente la utilizan para llegar a su destino.

En la colonia Ejidos de San Cristóbal, la alcaldesa de Ecatepec dio el banderazo para obras de repavimentación de avenida Nacional, vialidad de 2.7 kilómetros de longitud y que cruza varias comunidades de la zona de Guadalupe Victoria, pues corre paralela a la vía José López Portillo.

Avenida Nacional será repavimentada con el tren que recientemente entregó la presidenta Claudia Sheinbaum al gobierno de Ecatepec, por lo que la obra costará 8 millones 324 mil pesos, aunque de construirla una empresa cobraría 12 millones 911 mil pesos, lo que representa ahorro para el gobierno municipal de 6 millones 587 mil pesos.

Cisneros Coss aseguró que Ecatepec se transforma rápidamente y adelantó que el próximo año varias comunidades del municipio serán declaradas 100 % pavimentadas, para lo cual serán empleados los dos trenes de pavimentación del gobierno municipal y dos “dragoneras”.

