Tultitlán, Mex.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que el cuerpo del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis fue encontrado dentro de un canal de aguas negras en el municipio de Nextlalpan y por estos hechos hay 2 personas detenidas, a quienes investigan por el delito de desaparición cometida por particulares.

Fue el pasado 31 de octubre cuando familiares de la víctima levantaron el reporte de desaparición del padre, quien oficia a misas en una iglesia ubicada en la colonia La Piedad del municipio de Tultepec.

Y de acuerdo con las indagatorias de la FGJEM, el hombre de 43 años de edad, estuvo en un domicilio ubicado en la Unidad Habitacional Morelos, Tercera Sección, de Tultitlán, donde convivió con una mujer y otro sujeto, mismo que lo agredió con un objeto punzocortante tras consumir bebidas alcohólicas y estupefacientes.

Lee también Caen 14 delincuentes en Tláhuac e Iztapalapa

Los detenidos por orden de aprehensión son María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N”, investigados por su posible participación en el delito de desaparición cometida por particulares, en agravio del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis.

La Fiscalía mexiquense detalló que ubicaron el vehículo del padre mediante arcos carreteros con dirección al estado de Hidalgo, unidad que iba acompañada de otra persona en motocicleta, por lo que solicitaron la colaboración de la Fiscalía de aquella entidad.

El vehículo del padre fue vendido por alguno de los investigados y tras identificar a la persona propietaria de la motocicleta, policías de investigación la localizaron y esta declaró haber prestado la unidad a Brandon Jonathan “N”, “porque le pidió ayuda para ir a vender una camioneta a Hidalgo porque le habían salido con un fraude”.

Lee también Naucalpan descontará 100% en pago de multas y recargos del predial

A raíz de esa declaración, los agentes de investigación identificaron el domicilio del hoy arrestado, en la Unidad Habitacional Morelos, Tercera Sección, en el municipio de Tultitlán, sitio que catearon el pasado 9 de noviembre.

Hallan sin vida al sacerdote Ernesto Baltazar en Nextlalpan, Edomex; hay dos detenidos por su desaparición. Foto: Especial

Una vez ahí localizaron diversos indicios, entre ellos, ropas del sacerdote como una estola, pertenencias personales y objetos punzocortantes, así como rastros hemáticos vistos mediante la prueba “blue star”.

El padre Ernesto Baltazar Hernández Vilchis llegó a dicho domicilio el pasado 29 de octubre en compañía de una mujer; y ahí ya se encontraba Brandon Jonathan “N”.

La FGJEM estableció que la víctima “convivió por varias horas con la femenina referida y Brandon Jonathan “N” consumiendo bebidas alcohólicas y estupefacientes hasta que, en algún momento, este último presuntamente lo agredió con un objeto punzocortante”.

Lee también Abrirán 3 estaciones del Trolebús a Chalco hasta 2026

A ese departamento también llegó la otra persona detenida, María Fernanda “N”, señalada como pareja sentimental de Brandon Jonathan “N”, y tras causarle la muerte al sacerdote, las 3 personas involucradas intentaron ocultar el cuerpo y lo envolvieron en bolsas y lo amarraron a un sillón.

Y para el 30 de octubre lo trasladaron al municipio de Nextlalpan donde lo abandonaron en un río de aguas negras, lugar al que llegaron agentes de la Fiscalía mexiquense el pasado 11 de noviembre, pues los investigados informaron haber abandonado el cuerpo de la víctima en ese lugar.

Y fue en ese canal donde localizaron el cadáver de una persona con las características del sacerdote reportado desaparecido y tras las pruebas periciales y forenses, durante las primeras horas de este jueves, confirmaron que se trataba de Ernesto Baltazar Hernández Vilchis.

Ambos detenidos se encuentra a disposición de la autoridad judicial. Brandon Jonathan “N” está recluido en el Penal de Cuautitlán y María Fernanda “N” en el penal de Barrientos, en Tlalnepantla.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL