Más Información

Bet365 y Betano, los casinos que son operados por empresas de Grupo Salinas; aplicaciones y páginas web, caídas

Bet365 y Betano, los casinos que son operados por empresas de Grupo Salinas; aplicaciones y páginas web, caídas

VIDEO Rubén Rocha Moya revela que su candidatura al gobierno de Sinaloa fue impuesta por AMLO cuando encuesta no lo favoreció

VIDEO Rubén Rocha Moya revela que su candidatura al gobierno de Sinaloa fue impuesta por AMLO cuando encuesta no lo favoreció

Javier Duarte ¿un preso ejemplar o un "príncipe" de la cárcel?; chocan versiones de defensa y fiscales

Javier Duarte ¿un preso ejemplar o un "príncipe" de la cárcel?; chocan versiones de defensa y fiscales

Trump firma ley que pone fin al cierre de Gobierno más largo de la historia

Trump firma ley que pone fin al cierre de Gobierno más largo de la historia

Salinas Pliego se reúne con presidente Nayib Bukele; seguridad, tema clave de la reunión

Salinas Pliego se reúne con presidente Nayib Bukele; seguridad, tema clave de la reunión

Gutiérrez Luna acusa que Cabeza de Vaca es cuidado por 36 policías con cargo al erario; reporta gasto de casi 2 mdp al mes

Gutiérrez Luna acusa que Cabeza de Vaca es cuidado por 36 policías con cargo al erario; reporta gasto de casi 2 mdp al mes

Un grupo de 14 presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada al narcomenudeo al oriente de la Ciudad de México fueron capturados por autoridades capitalinas y federales en cinco cateos en las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa.

Entre los detenidos está Concepción Zamora González, alias Concha, de 56 años, señalada como la probable lideresa del grupo delincuencial. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que Concha cuenta con dos ingresos al sistema penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo calificado.

Agregó que en los operativos aseguraron más de mil 500 dosis de droga y armas de fuego.

Según las indagatorias de la SSC y la fiscalía capitalina, los cinco inmuebles cateados al parecer eran usados para reuniones, almacenamiento y distribución de droga.

Con los datos de prueba suficientes, un agente del Ministerio Público solicitó a un juez de control las órdenes de cateo, quien las otorgó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]