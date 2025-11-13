Un grupo de 14 presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada al narcomenudeo al oriente de la Ciudad de México fueron capturados por autoridades capitalinas y federales en cinco cateos en las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa.

Entre los detenidos está Concepción Zamora González, alias Concha, de 56 años, señalada como la probable lideresa del grupo delincuencial. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que Concha cuenta con dos ingresos al sistema penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo calificado.

Agregó que en los operativos aseguraron más de mil 500 dosis de droga y armas de fuego.

Según las indagatorias de la SSC y la fiscalía capitalina, los cinco inmuebles cateados al parecer eran usados para reuniones, almacenamiento y distribución de droga.

Con los datos de prueba suficientes, un agente del Ministerio Público solicitó a un juez de control las órdenes de cateo, quien las otorgó.