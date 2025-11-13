Naucalpan, Méx.— Con motivo de El Buen Fin 2025, el gobierno de Naucalpan anunció descuentos de 100% en el pago de multas y recargos del predial, incluyendo terrenos baldíos y casas habitación.

Además, se condonarán recargos en el pago del derecho por traslado de dominio, en actualizaciones por diferencias de construcción y en cargos por cheques devueltos relacionados con el predial o traslado de dominio.

El alcalde Isaac Montoya Márquez subrayó que estas acciones buscan apoyar la economía de las familias naucalpenses, incentivando el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales durante el periodo de El Buen Fin.

“Invitamos a los ciudadanos a aprovechar estos descuentos, que estarán vigentes hasta el 28 de noviembre. El gobierno municipal estará vigilante para garantizar que se cumplan los descuentos y contribuir así al fortalecimiento de los servicios públicos”, señaló.

Autoridades municipales también informaron que se reforzará la seguridad en la zona comercial del municipio y en las sucursales bancarias para proteger a quienes acudan a realizar sus compras.

Para ello, la Guardia Municipal desplegará a todos sus elementos en los puntos de mayor afluencia, principalmente en las zonas comerciales.

El operativo incluye recorridos de vigilancia tanto a pie como a bordo de unidades en los alrededores de centros comerciales, tiendas departamentales y zonas bancarias, así como al interior de las mismas.

El despliegue de los elementos comenzará a las primeras horas de este jueves 13 de noviembre, cuando arranque el programa de descuentos.