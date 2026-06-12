Impotencia e indignación es lo que ha generado la profanación de la tumba de una mujer que apenas días antes había sido ejecutada a balazos en el interior de su propio domicilio, en la Villa Estación Chontalpa, Huimanguillo.

La noche del lunes 8 de junio, las autoridades informaron que la joven de 22 años de edad, Marcela Aguilar Álvarez, conocida en la comunidad como “Masha”, fue asesinada a balazos por un grupo de sujetos armados que irrumpieron en su domicilio en la calle Libertad para quitarle la vida.

Horas después de que familiares, amigos y vecinos reunieran el dinero necesario para poder sepultarla, la tranquilidad de su descanso eterno fue interrumpida de manera dantesca.

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Y es que vecinos que visitaban el camposanto alertaron a las autoridades sobre el macabro hallazgo. Personas hasta el momento no identificadas, violentaron la cripta, dejando el féretro completamente expuesto y el cuerpo de la mujer a la vista de todos.

La noche del lunes 8 de junio, las autoridades informaron que la joven de 22 años de edad, Marcela Aguilar Álvarez, conocida en la comunidad como “Masha”, fue asesinada a balazos por un grupo de sujetos armados que irrumpieron en su domicilio. | Foto: Especial.

Hasta el lugar se trasladaron elementos policiales para acordonar la zona, así como peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes iniciaron las indagatorias correspondientes, sumando esta línea de investigación al expediente de ejecución original.

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En redes sociales, Pedro Alfredo Morales, vecino de la comunidad, fue quien expuso lo ocurrido, manifestando su asombro e indignación por los hechos.

“Después de que sus familiares se retiraron, ocurrió algo que jamás pensé ver en nuestro pueblo de Villa Estación Chontalpa. Destruyeron la bóveda donde había sido sepultada y dejaron expuesto su cuerpo", relato

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“No puedo evitar preguntarme: ¿en qué momento el morbo nos ganó la batalla a la humanidad? ¿En qué momento dejamos de ver el dolor de una familia para convertir una tragedia en un espectáculo?”, expresó.

Cabe señalar que, debido a la precaria situación económica que atraviesa la familia de la víctima, amigos y vecinos iniciaron una nueva colecta de dinero para solventar los gastos de reconstrucción de la tumba. | Foto: Especial.

Sin embargo, mientras la Fiscalía sigue sin reportar detenciones o avances en las investigaciones, versiones señalan que sus mismos agresores fueron quienes violentaron su sepulcro.

Algunos vecinos indican además que Marcela era pareja sentimental de un joven apodado “El Bizcocho”, quien habría sido ejecutado días antes en la misma zona; sin embargo, las autoridades no han confirmado ninguna de las versiones.

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Cabe señalar que, debido a la precaria situación económica que atraviesa la familia de la víctima, amigos y vecinos iniciaron una nueva colecta de dinero para solventar los gastos de reconstrucción de la tumba y asegurar que Marcela reciba, finalmente, una sepultura adecuada.

“La noticia del fallecimiento de Marcela Aguilar Álvarez, "Masha", ha causado tristeza entre muchas personas que la conocieron. Ahora corresponde a Dios juzgar su vida; a nosotros nos corresponde actuar con humanidad ante el dolor de quienes hoy sufren su partida.

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“Su familia, de escasos recursos económicos, atraviesa momentos muy difíciles. Ante esta situación, necesitan construir una nueva bóveda, pero actualmente no cuentan con los recursos para adquirir los materiales ni para cubrir los gastos de mano de obra. Por ello solicitan el apoyo de la comunidad para poder brindarle una digna y cristiana sepultura”, se lee en la solicitud de apoyo.

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JACL/cr