Aunque “La oficina” se convirtió en un rotundo éxito para Prime Video, parece que hay algo que Internet no está dispuesto a perdonar: las historias de amor que nacen en el ambiente laboral.

Y es que, tras hacerse pública la relación entre Fernando Bonilla y Elena del Río, comenzaron a circular rumores de que habrían comenzado a salir mientras ella aún mantenía otra relación sentimental.

Los usuarios de redes sociales no tardaron en comparar a la pareja con otros casos mediáticos y se dividieron entre quienes aseguran que a la actriz “la consumió el personaje al enamorarse de alguien del trabajo”, y quienes salieron en su defensa. Al final, el caso confirmó que puedes sobrevivir a una mala reseña, pero jamás a una acusación de infidelidad.

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Ludwika y Juanpa podrían llegar al altar… en cine

Una nueva película entre Ludwika Paleta y Juanpa Zurita está fase de margarita que se deshoja. Luego de haber trabajado juntos en “¿Quieres ser mi hijo?” y “¿Quieres ser mi novia?”, ya se tendría cerca la idea para “¿Quieres ser mi esposa?”, que daría forma a una trilogía.

La margarita deshojada es porque el equipo está evaluando si conviene o no realizarla, porque por ahora ambos tienen mucho trabajo y no podrían rodarla pronto. Además de que hay quien ha dicho que lo mejor es dejar el buen sabor de boca de la cinta que apenas se estrenó y remolcó a cines a más de un millón de asistentes, siendo la mexicana más vista del año.

Las dos cintas ya conocidas se hicieron con meses de diferencia, aquí ya van un poco lento.

Ludwika Paleta y Juanpa Zurita protagonizaron ¿Quieres ser mi novia? Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL





Tema mundialista de Julieta Venegas no engancha a la gente

Después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentara la canción “La niña futbolista” de Julieta Venegas, las redes sociales no tardaron en burlarse del tema y hasta realizar ediciones de las peores jugadas musicalizadas con esta canción.

La situación cobró más fuerza durante la “Mañanera”. Mientras Sheinbaum regalaba balones a los periodistas presentes, una reportera sufrió una caída, momento que se viralizó en redes sociales. Poco después, los usuarios retomaron el video y lo acompañaron con el tema de Venegas.

Desde su estreno, algunas personas han señalado que el tema no transmite el espíritu mundialista, mientras que otros han tomado la canción con humor.

Canta junto al Coro del Conservatorio Nacional de Música de México. Foto: YouTube

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