Ecatepec, Méx.-Para que las familias que acuden a plazas y zonas comerciales, el gobierno de Ecatepec puso en marcha el operativo Buen Fin, el cual se desplegó desde este martes y hasta el próximo 17 de noviembre, en el que participan más de mil elementos de corporaciones de los tres niveles de gobierno.

En el centro comercial Las Américas inició el dispositivo en el que intervienen integrantes de la Policía Municipal, Secretaría de Seguridad del Estado de México, Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Estamos diferentes corporaciones de impartición de justicia y policiacas para brindar seguridad a la gente. Sumamos esfuerzos con representantes empresariales para el operativo Buen Fin en plazas comerciales, para que la gente pueda realizar sus compras con paz y tranquilidad”, dijo la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

Azucena Cisneros explicó que la vigilancia se implementa en los principales centros comerciales. Foto: Especial.

Lee también: Explosión por acumulación de gas deja cuatro lesionados y daños en 120 departamentos en Tlalnepantla

Acompañada de representantes de Coparmex, Consejo de Seguridad Empresarial del Estado de México y la cadena Oxxo, la edil explicó que la vigilancia se implementa en los principales centros comerciales, como son Patio Ecatepec, Plaza Ecatepec, Plaza Cerro Gordo, Pabellón Ecatepec, Gran Patio Ecatepec, Centro Las Américas, Paseo Ventura, Súper Plaza Ecatepec, Plaza Aragón y Center Plaza, entre otros.

Adicionalmente las fuerzas municipales, estatales y federales tendrán presencia permanente en áreas de mayor afluencia de personas, como bancos y cajeros, para inhibir los delitos de alto impacto y que la gente pueda retirar efectivo con tranquilidad.

Las fuerzas municipales, estatales y federales tendrán presencia permanente en áreas de mayor afluencia de personas. Foto: Especial.

Teodoro Barba, representante de Coparmex Zona Oriente, afirmó que el plan de seguridad entre los tres niveles de gobierno en Ecatepec se ve reflejado con mesas de paz y diálogo, para implementar diversos mecanismos de seguridad en centros comerciales y empresas.

“Nos sumamos para proteger a comercios, empresarios e industriales con el respaldo del gobierno municipal, que siempre está abierto al diálogo; los empresarios somos aliados y hemos visto puntual respuesta en protocolos de seguridad de la policía municipal con Marina”, dijo.

Lee también: Vinculan a proceso a Omar "N" por probable intervención en delito de abuso de confianza en Tribunal de Justicia Administrativa del Edomex

Mario Alberto Trocoli, presidente del Consejo de Seguridad Empresarial del Estado de México, reconoció que en Ecatepec hay una efectiva coordinación entre corporaciones policiacas para brindar mayor seguridad a los ciudadanos y empresas.

“Es excelente la labor que se emprende en seguridad con el gobierno de Ecatepec e invitamos a los ciudadanos a generar nuevas prácticas en conjunto con los tres niveles de gobierno”, expresó.

Mario Alberto Trocoli, presidente del Consejo de Seguridad Empresarial del Estado de México, reconoció que en Ecatepec hay una efectiva coordinación entre corporaciones policiacas para brindar mayor seguridad a los ciudadanos y empresas. Foto: Especial.

El plan operativo, en el que intervienen las fuerzas locales, estatales y federales contempla una estrecha coordinación para la activación de un código rojo en caso de emergencia, cuya intención es aumentar la capacidad de respuesta y velocidad de reacción ante llamados de auxilio, explicó Azucena Cisneros.

“Desde el Centro de Mando habrá seguimiento puntual con monitoreo de las áreas de interés, por medio de cámaras de video vigilancia, lo que incrementará la seguridad de las personas que acudan a los centros comerciales con motivo del Buen Fin”, mencionó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr