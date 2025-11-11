Toluca, Estado de México.- Omar “N” fue vinculado a proceso por su probable intervención en el delito de abuso de confianza, en agravio del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM).

Un Juez en Almoloya de Juárez impuso medida cautelar de prisión preventiva justificada y otorgó como plazo de investigación complementaria un mes, el cual vence el 28 de septiembre de 2025.

La indagatoria de la Fiscalía del Estado de México logró establecer que el imputado, se valió de las facultades y del acceso que le habían sido conferidos para la administración de los recursos financieros del TRIJAEM, dispuso indebidamente de los mismos para realizar transferencias a cuentas bancarias de terceros.

El 1 de diciembre de 2023, Omar “N”, en su calidad de jefe de departamento de recursos financieros del Tribunal, habría utilizado el dispositivo físico de autenticación “token” a su cargo para realizar en línea con cargo a la cuenta de la institución 29 transferencias electrónicas por un monto total de 32 millones 482 mil 330 pesos.

Lee también: ¿Qué son y cómo se aplicarán las infracciones inteligentes en Edomex para invasores del carril del Mexibús?

La FGJEM informó que se estableció que los dos dispositivos tipo “token” con los que el Tribunal contaba para realizar sus operaciones de banca en línea fueron en su momento asignados al entonces director de administración, identificado como T.D.L. y a Omar “N”, dicha práctica se debe a que los dispositivos se complementaban entre sí para materializar transferencias.

La investigación también estableció que el 4 de diciembre de 2023, ejecutivos de cuenta de la institución bancaria responsable de las cuentas del TRIJAEM acudieron a sus instalaciones con el propósito de que conjuntamente con el imputado se llevarán a cabo “pruebas” con la banca en línea, motivo por el cual Omar “N” solicitó a T.D.L., le facilitara el dispositivo “token” a su cargo.

“ A lo que Maribel, ejecutiva de cuenta del banco me pidió que hiciéramos algunos procedimientos dentro de la banca para saber el estatus de mi token de usuario apoyándose por vía telefónica de un área de soporte del banco, pudimos detectar que mi token y usuarios estaban bloqueados” manifestó Omar “N”.

Agregó que, “Maribel me pidió que acudiera con el Director para ver si con su token podíamos ingresar o si él podía acudir a mi oficina para poder entrar con su usuario y contraseña, ya que ese es el único usuario que tiene las facultades de cambiar los estatus de los demás para habilitarles más permisos o desbloquearlos, por lo que me trasladé a la oficina del director T.D.L., le comenté lo sucedido y posteriormente le dio el token en una hoja a su particular, Lic. B.A.Z.”.

Lee también: ¿Cuándo entran en vigor las nuevas disposiciones al Reglamento de Tránsito en el Edomex?

26 Transacciones realizadas

En audiencia se detalló que aparecieron 105 cuentas de proveedores de otros bancos, de estas últimas 26 transacciones se realizaron con el concepto del traspaso entre cuentas las cuales suman un total de veintidós millones cuatrocientos ochenta y dos mil trescientos (sic) veintinueve pesos con veinte centavos y tres transacciones por el concepto 03-sel pago de servicios, de las cuales suman diez millones de pesos, dichos movimientos todos de fecha 01 de diciembre de 2023, en un horario de las doce horas con nueve minutos y las catorce horas con catorce minutos, de las cuales ninguna fue autorizada por el token del director".

El 4 de diciembre de 2023, personal del TRIJAEM acudió a esta Fiscalía a efecto de denunciar los hechos y aportaron documentales del inicio de una inconformidad ante la institución bancaria en la cual solicitaron la restitución de los recursos, ello por un monto de 32 millones 482 mil 330 pesos.

Fiscalía mexiquense mantiene la investigación

Lee también: Edomex refuerza normas para motociclistas; cascos caducados y falta de equipo serán sancionados

La Fiscalía del Estado de México continúa con la indagatoria sin descartar la intervención de otras personas bajo cualquier forma de autoría o participación, incluidos quienes hubieran obtenido beneficios, facilitado o permitido los hechos ya sean personas servidoras públicas, empleados de la institución bancaria u otros, para el esclarecimiento de los hechos y deslinde de responsabilidades, el Agente del Ministerio Público recaba información solicitada a diversas autoridades locales, federales e instituciones privadas.

Investigan posible retención de trabajadores del TRIJAEM

La Fiscalía mexiquense también inició una investigación correspondiente derivado de la presunta retención en contra de su voluntad de un grupo de empleados y personas que se encontraban al interior del TRIJAEM por la posible comisión del delito de privación de la libertad, ilícito por el cual podrían obtener una pena de prisión de hasta 80 años.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr