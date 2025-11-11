Cuautitlán Izcalli, Mex.- Las nuevas disposiciones al Reglamento de Tránsito del Estado de México, todavía no están vigentes ya que entran en vigor 10 días después de que fueron publicadas en la Gaceta de Gobierno mexiquense.

El documento en el que se actualizaron diversas disposiciones para los conductores de motocicletas y para la exclusividad de carriles confinados y ciclovías, fue publicado este lunes 10 de noviembre.

La Gaceta de Gobierno del Estado de México establece su entrada en operación a los 10 días hábiles siguientes a su publicación. Por lo tanto, entra en vigor para el lunes 24 de noviembre.

Cabe mencionar que el Reglamento de Tránsito del Estado de México explica que solo las mujeres policías de tránsito están facultadas para levantar infracciones a los conductores que incurran en alguna falta.

Mientras que los llamados Agentes de Vialidad, son aquellos responsables de vigilar que los choferes de automóviles, motocicletas y demás vehículos automotores, den cumplimiento al Reglamento de Tránsito mexiquense.

Además, el gobierno del Estado de México informó que para reforzar la certeza jurídica en la aplicación de infracciones de tránsito, las boletas de infracción deberán contener requisitos precisos como lo son la placa, entidad, motivo y firma de la agente.

