Nezahualcóyotl, Méx.-Ciento veinte mil cuerpos se apretaron bajo el cielo de Nezahualcóyotl y formaron círculos que giraban sin pausa en el Deportivo Ciudad Jardín.

Allí, Panteón Rococó celebró 30 años de existencia con un concierto gratuito que formó parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, iniciativa de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México para abrir escenarios donde las juventudes convivieran, construyeran comunidad y se expresaran a través de la música sin costo alguno.

El motivo era claro: conmemorar tres décadas de la banda emblemática del ska mexicano y, al mismo tiempo, impulsar una cultura de paz a través del arte.

Nezahualcóyotl baila al ritmo de Panteón Rococó; 120 mil personas llenan Ciudad Jardín. Foto: Especial.

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Desde el mediodía, familias completas ocuparon el lugar. Hombres y mujeres que vieron nacer a Panteón en los 90 llegaron esta vez con sus hijos decididos a transmitir la tradición.

Isaac, con su niño al lado, lo dijo sin rodeos: “Me siento muy feliz y muy contento de poder traer a mi hijo y pasarle esta tradición para que no se pierda”.

Arturo, rodeado de los suyos, valoró que estos festivales gratuitos conectaran a personas unidas por la misma música.

Primero subieron bandas que acompañaron a Panteón en esta jornada musical donde la variedad de ritmos se multiplicó.

Nezahualcóyotl baila al ritmo de Panteón Rococó; 120 mil personas llenan Ciudad Jardín. Foto: Especial.

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Nana Pancha, Los Kramer, Out of Control Army, Fania y La Rebelión Rumbera calentaron el terreno con acordes latinos, afrocaribeños, funk, jazz y reggae.

Cuando Dr. Shenka y el resto de la banda pisaron el escenario, el lugar entero se sacudió.

“Muchas gracias a todos por llenarnos con su alegría, con su sonrisa, con su energía. ¡Panteón Rococó está en la casa y vamos a seguir bailando!”, gritó el vocalista.

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Nezahualcóyotl baila al ritmo de Panteón Rococó; 120 mil personas llenan Ciudad Jardín. Foto: Especial.

Entonces llegó la verdadera descarga: La carencia, La dosis perfecta, La rubia y el demonio, Arréglame el alma, Vendedora de caricias.

Los círculos se ensancharon, el baile se volvió más apretado y más libre. Los niños subieron a los hombros mientras sus padres cantaban con la misma rabia y euforia de siempre.

Esta noche Panteón Rococó no sólo festejó sus 30 años. Demostró que el ska sigue vivo, terco y colectivo, capaz de reunir tres generaciones en un mismo ritmo de resistencia y alegría.

dmrr/LL