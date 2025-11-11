Tlalnepantla, Méx.- El nuevo Reglamento de Tránsito del Estado de México establece un sistema que tomará en cuenta el historial de infracciones del conductor para determinar el monto de la multa.

De acuerdo con la disposición, quienes cometan una falta y no tengan sanciones pendientes de pago recibirán la multa mínima correspondiente, sin importar la gravedad de la infracción.

En cambio, quienes acumulen de dos a tres multas sin saldar serán acreedores a una sanción de nivel medio, mientras que los conductores con cuatro o más infracciones pendientes deberán pagar la multa máxima permitida por la ley.

Considerando este nuevo esquema, los automovilistas que usen de manera irracional la bocina o la sirena de un vehículo, así como aquellos que se estacionen en aceras, camellones, andadores o ciclovías, espacios reservados para peatones obtendrán una multa MÍNIMA de 3 UMAS, MEDIA de 4 UMAS y MÁXIMA de 5 UMAS.

Las infracciones a quienes invadan carriles confinados para el transporte público o las ciclovías, o a quienes abandonen el lugar de un accidente sin dar aviso a las autoridades, serán MÍNIMA de16 UMAS, MEDIA 18 UMAS y MÁXIMA 20 UMAS.

A transportistas o conductores de servicio público, se les impondrán multas MÍNIMA de 50, MEDIA de 75 y MÁXIMA DE 100 UMAS por levantar o bajar pasaje en lugares no autorizados. En tanto, las multas por estacionarse en doble fila o frente a paraderos oficiales será MÍNIMA de 16, MEDIA de 18 y MAXIMA de 20.

Las sanciones por faltas de respeto o agresiones hacia las y los agentes de tránsito, así como por maniobras con el vehículo para intimidar o maltratar a otros usuarios de la vía, conductas que se castigarán con multas MÍNIMAS de 30 MEDIAS de 35 y MÁXIMAS de 40 UMAs.

Con este esquema, el gobierno estatal busca inhibir la reincidencia y fomentar el pronto pago de infracciones, premiando a quienes mantienen su situación vial en regla.

