La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) informar sobre el avance de las investigaciones relacionadas con el Operativo Enjambre, y aclaró que no hay vigilancia sobre cada funcionario sino que se que se deriva de denuncias ciudadanas.

EL UNIVERSAL publicó este martes que 15 presidentes municipales y exalcaldes de Morelos estarían bajo indagatoria por autoridades estatales y federales.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre el operativo Enjambre que derivó en la detención de dos presidentes municipales y otros funcionarios mantienen en la mira a autoridades de diversos ayuntamientos de la entidad.

Lee también Cae "El Gabito", presunto líder de "Los Chapitos" en el sur de Sinaloa; es detenido en Mazatlán

“Le corresponde a la Fiscalía General de la República”, respondió la titular del Ejecutivo federal.

Sheinbaum explicó que las investigaciones contra funcionarios públicos no surgen de una vigilancia sistemática por parte del gobierno federal, sino de denuncias ciudadanas o de elementos que puedan ser detectados por las instituciones de seguridad.

“Como lo hemos dicho, si hay una denuncia ciudadana, si hay algún elemento que encuentre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o la Guardia Nacional, que sea suficiente de acuerdo con su criterio para poder decirle a la Fiscalía para que se abra una carpeta de investigación respecto a un funcionario público, se hace”, indicó.

Lee también Sheinbaum pide a embajador Johnson respetar temas internos del país; "los asuntos de México le corresponden a los mexicanos", dice

La presidenta enfatizó que no existe un monitoreo permanente sobre los servidores públicos del país y que cualquier indagatoria debe sustentarse en elementos concretos.

“No es que haya una vigilancia de cada funcionario público en el país, sino que es a partir de denuncias ciudadanas”, sostuvo.

Por ello, reiteró que será la FGR la instancia encargada de determinar e informar si existen más carpetas de investigación abiertas contra autoridades municipales.

Lee también Sheinbaum condena actos de "mucha provocación" en movilización de la CNTE; descarta que responsables sean maestros

“Entonces la Fiscalía tiene que informar si hay más investigaciones o no”, concluyó.

De acuerdo con información publicada por EL UNIVERSAL, las investigaciones derivadas del Operativo Enjambre tendrían bajo observación a alrededor de 15 alcaldes y exediles de municipios como Temoac, Jonacatepec, Amacuzac, Tlaquiltenango, Jiutepec, Xoxocotla, Zacatepec, Ocuituco y Huitzilac, entre otros. Algunos de los señalados han manifestado estar dispuestos a ser investigados, mientras que otros han evitado pronunciarse sobre el tema.

em/apr