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Gabriel Nicolás “N”, alias “El Gabito” o “El 80”, identificado como generador de violencia y jefe regional de la facción “Los Menores” en la región sur de Sinaloa, fue detenido por la Policía Estatal en Mazatlán y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), según el Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
La detención se registró a las 20:15 horas del 1 de junio en la colonia Real del Valle, sobre Paseo del Atlántico.
En la descripción del detenido el registro oficial lo señala de complexión robusta, barba y bigotes escasos, tez clara y con camisa café, pantalón de mezclilla negro y tenis negros.
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El Gabinete de Seguridad informó que “El Gabito” es investigado por su participación en delitos como secuestro, extorsión, homicidio y delitos contra la salud. También se le vincula con el homicidio de seis trabajadores y cuatro proveedores de una empresa minera ocurrido en enero de este año.
En un comunicado la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que el hoy detenido es considerado colaborador cercano y compadre de Iván Archivaldo Guzmán Salazar alias “Chapito”, además de ser uno de los principales generadores de violencia en la zona sur de Sinaloa.
Al hoy detenido se le aseguró armamento, municiones, droga, numerario y un vehículo, puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Culiacán, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica.
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