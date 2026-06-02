La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México mantiene su apoyo a Cuba mediante el programa Sembrando Vida, además de señalar que el país ha servido como punto de concentración de insumos enviados por otras naciones para facilitar su traslado a la isla.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria federal fue cuestionada sobre las acciones de su gobierno para combatir la pobreza y sobre la permanencia de Sembrando Vida en países de América Latina.

Sheinbaum confirmó que el programa continúa operando fuera del territorio nacional, incluida Cuba, donde los apoyos son entregados de manera directa a los beneficiarios.

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“Sí, sigue en varios países Sembrando Vida, entre ellos está Cuba. También se sigue apoyando con Sembrando Vida a cubanas y cubanos. Llega de manera directa ese apoyo a las personas y está en otros países, está en Guatemala. Entiendo que sigue en Honduras y El Salvador”, explicó.

La titular del Ejecutivo también detalló la colaboración internacional para hacer llegar ayuda humanitaria a la isla caribeña, luego de ser cuestionada sobre acuerdos de cooperación en los que participan países como España y Brasil.

Como ejemplo, mencionó un reciente envío de alimentos en el que participó Uruguay, cuya aportación fue concentrada en territorio mexicano antes de ser trasladada a Cuba.

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“Recientemente hubo envío también de alimentos, principalmente, y algunos insumos, y participó Uruguay. Uruguay envió leche. Entonces Uruguay lo envió a México y de México se llenó el barco y llegó a Cuba”, relató.

La Presidenta indicó que otros países realizan sus envíos de manera directa, aunque destacó que México también participa en las labores de asistencia humanitaria hacia la isla.

“Brasil envía ayuda humanitaria, España envía ayuda humanitaria, China recientemente envió ayuda humanitaria. Entonces nosotros enviamos ayuda humanitaria y si es a través de México, pues se hace de manera muy transparente y se envía a la isla”, sostuvo.

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Al preguntarle si México funciona como un centro de distribución para este tipo de apoyos, Sheinbaum precisó que ello ocurrió en el caso de Uruguay, cuya ayuda fue integrada en un solo embarque.

“En el caso de Uruguay sí fue, se envió primero a México y aquí se centralizó y se envió conjuntamente en un solo barco. En los otros casos, ellos envían directamente”, puntualizó.

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