Ecatepec, Méx.- El gobierno de Ecatepec alertó sobre una posible red de personas extranjeras vinculada a los préstamos “gota a gota” que opera en el municipio, por lo que en las últimas semanas 11 extranjeros han sido presentados ante juzgados cívicos y posteriormente canalizados al Instituto Nacional de Migración (INM).

Edgar Machado Peña, comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Ecatepec, expuso durante la quinta sesión ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Pública, que el tema de la extorsión ha migrado en Ecatepec, dependiendo la época, pues en temporada vacacional de Semana Santa registraron varios casos de “llamadas cruzadas”, donde delincuentes obligaban a menores con engaños a salir de sus hogares y posteriormente exigían dinero a sus familiares para supuestamente devolverlos.

“Pero en las últimas semanas hemos identificado o hemos descubierto esa complicidad y red de extranjeros por el tema de ‘gota a gota’”, detalló.

“Ecatepec mantiene estrecha colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, al igual que con el INM y otras dependencias federales y estatales”, informó.

En el municipio más poblado del Estado de México en los últimos días han sido detenidos 11 extranjeros y presentados ante juzgados cívicos municipales, los cuales posteriormente son canalizados al INM, que se encarga de verificar su condición migratoria.

Durante la sesión, Machado Peña precisó que de enero a septiembre del 2024 Ecatepec registró 258 denuncias por extorsión, contra 190 del mismo periodo de este año, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), lo que representa reducción de 26%.

Por el supuesto delito de extorsión fueron recibidas 215 denuncias anónimas al 089 y 21 llamadas de emergencia al 911, por lo que la Policía Municipal efectuó 24 puestas a disposición del Ministerio Público, con 59 detenidos.

Machado Peña también dio a conocer los resultados de la Policía Municipal del periodo del 29 de agosto al 6 de noviembre de este año, donde se mantuvo la reducción en la incidencia de delitos de alto impacto, como homicidio doloso, extorsión y robo de vehículo, a transportista, a transporte público colectivo, de autopartes, a casa habitación, a transeúnte y a negocio.

Hace unos días el Congreso del Estado de México aprobó sancionar con penas más severas el delito de usura, que incluye la modalidad conocida como “préstamos gota a gota”.

La reforma establece que quien otorgue estos préstamos cobrando intereses desproporcionados podrá ser castigado con hasta 15 años de prisión y multas de hasta 395 mil 990 pesos.

Esta reforma tipifica la usura como un delito autónomo en el Código Penal estatal, con penas de uno a 15 años de cárcel, respondiendo a la necesidad de frenar prácticas abusivas y proteger a las víctimas de este esquema de préstamos ilegales y usureros, que antes no estaban adecuadamente regulados ni castigados en la entidad.

