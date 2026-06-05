Washington.— Adversarios y aliados de Trump han expresado su temor de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se está quedando acorralado en la guerra con Irán, un conflicto que presentó como una breve incursión militar pero que se extiende ya por más de tres meses.

Aunque se acordó un alto el fuego, los ataques siguen, incluyendo bombardeos iraníes en un aeropuerto de Kuwait. Pero Trump dice ahora que, en Medio Oriente, “un alto el fuego es cuando disparas de una manera más moderada”.

Un funcionario estadounidense y otra persona familiarizada con las deliberaciones internas del gobierno de Trump dijeron a The Associated Press que está creciento la preocupación en la administración y entre asesores clave y aliados de que Trump ahora se encuentra en un aprieto.

Legisladores republicanos, funcionarios del Pentágono y aliados del golfo han dicho a Trump que volver a la campaña de bombardeos es una mala idea. Advierten que EU ha consumido municiones a un ritmo demasiado rápido. Reponer algunos sistemas de armas clave podría tomar tres años.

Los aliados del golfo Pérsico temen que si EU ataca de nuevo, Irán tome represalias contra ellos y contra su infraestructura crítica y sus intereses energéticos, y que eso retrase aún más sus economías.

Sin embargo, Trump no quiere un acuerdo que se parezca al pacto nuclear de 2015 negociado por el gobierno del demócrata Barack Obama. Aliados israelíes y halcones en EU han advertido a Trump que un acuerdo en este punto equivaldría a una rendición incondicional.

En contraste, Irán parece estar mejor posicionado para aprovechar el statu quo actual —ni una reanudación total de las hostilidades ni un acuerdo provisional para reiniciar las conversaciones nucleares—. “Teherán parece más decidido que nunca a no darle a Trump una imagen de victoria, de ahí que no ceda ni en el campo de batalla ni en la mesa de negociación”, argumenta Beh- nam Ben Taleblu, investigador principal del centro de estudios de línea dura en Washington Foundation for Defense of Democracies.

“Somos la nación más fuerte del planeta Tierra, y estamos en un punto muerto con Irán”, dijo el senador demócrata de Nueva Jersey Cory Booker, en un tenso intercambio con el secretario de Estado, Marco Rubio. “Y ahora estamos rogando volver a un acuerdo que ustedes destrozaron en primer lugar”.

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