Marcha del 2 de octubre 2025: sigue aquí el En Vivo de la movilización en Ciudad de México

Trump notifica al Congreso que EU estaba en “conflicto armado” con ciertos cárteles, reporta The New York Times

Sheinbaum rechaza retroactividad en reforma a la Ley de Amparo; pide respetar la Constitución

FIFA presenta a Trionda, el balón para la Copa del Mundo 2026

La NFL volverá a México en 2026, así lo dio a conocer el comisionado Roger Goodell

SRE: Mexicanos detenidos por Israel rumbo Gaza serán transferidos al centro de detención de Ketziot; revisan pronto regreso a México

Una sufrió una falla mecánica al circular sobre el Circuito Interior, por lo que personal de Protección Civil de la se trasladó al lugar y descartó una fuga del combustible

La pipa quedó varada en los límites de las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. Foto: Especial.
Los elementos de Protección Civil se trasladaron al lugar para descartar algún riesgo por la pipa de la empresa , que quedó varada en los límites de las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc.

La pipa detuvo su avance debido una falla mecánica en el turbo, informó Protección Civil de Miguel Hidalgo.

Tras el percance del carro tanque, algunas versiones señalaban una fuga de combustible en la zona, lo cual fue desmentido por el personal de Miguel Hidalgo desplegado al lugar.

