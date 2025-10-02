Una pipa de gas sufrió una falla mecánica al circular sobre el Circuito Interior, por lo que personal de Protección Civil de la alcaldía Miguel Hidalgo se trasladó al lugar y descartó una fuga del combustible

La pipa quedó varada en los límites de las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. Foto: Especial.

Los elementos de Protección Civil se trasladaron al lugar para descartar algún riesgo por la pipa de la empresa Global Gas, que quedó varada en los límites de las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc.

La pipa detuvo su avance debido una falla mecánica en el turbo, informó Protección Civil de Miguel Hidalgo.

Tras reportes por una supuesta fuga de gas en una pipa sobre Circuito Interior, en los límites de Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, informamos que personal de Protección Civil #MH acudió inmediatamente y descartó todo riesgo, al tratarse de una falla mecánica en el turbo del camión. pic.twitter.com/WaXSIzofxh — Protección Civil Miguel Hidalgo (@MHPrevencion) October 2, 2025

Tras el percance del carro tanque, algunas versiones señalaban una fuga de combustible en la zona, lo cual fue desmentido por el personal de Miguel Hidalgo desplegado al lugar.

