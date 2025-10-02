Más Información

La alcaldía Cuauhtémoc informó que, en memoria de las víctimas del 2 de octubre de 1968, la alcaldesa, , encabezó un homenaje en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, donde hizo un llamado para que nunca más el Estado reprima a la juventud, ni utilice la fuerza en contra de la gente.

“Hoy seguimos viendo a un país donde se persigue, se intimida, se amenaza a quienes piensan distinto. Donde periodistas son asesinados, donde activistas son desaparecidos, donde estudiantes siguen siendo criminalizados por exigir justicia”, dijo la edil durante la ceremonia.

Acompañada por jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), vecinas, vecinos, concejales e integrantes de su gabinete, la alcaldesa lamentó que el 2 de octubre, "más que una efeméride lejana, sea un espejo del presente".

Como parte del homenaje, la edil izó la bandera nacional a media asta y depositó una ofrenda floral al pie de la Estela de Tlatelolco.

Informó que la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía se mantendrá pendiente de la marcha que se desarrollará hoy a las 16:00 horas durante la jornada de conmemoración.

"Nuestras ambulancias, nuestras paramédicas, paramédicos cerca de la manifestación y yo atenta, por supuesto, a cualquier denuncia de represión o de algún tipo de violencia”, explicó.

