En el marco de la conmemoración por los 57 años de la Masacre de Tlatelolco, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, reconoció al Comité del 68, por su lucha y esfuerzo en la búsqueda de justicia y verdad.

En la Plaza de las Tres Culturas, la mandataria afirmó que la masacre de Tlatelolco no se puede entender como un hecho aislado, pues afirmó que fue el “desenlace brutal” de un movimiento estudiantil, que en apenas unos meses, había logrado despertar la simpatía de amplios sectores sociales y había encendido una llama democrática que el viejo régimen no estaba dispuesto a tolerar.

“Hago el día de hoy, un reconocimiento al Comité del 68, por toda su lucha, su esfuerzo, su búsqueda de la verdad; su lucha por la justicia. Demos un fuerte aplauso al Comité del 68, y a todos los protagonistas que siguen aquí con nosotros, pero sobre todo, a los que ese día resultaron muertos debido a estas acciones. Hoy quiero saludar al Comité, y decirles que reconocemos el acompañamiento que han hecho en todas las luchas y las causas”, dijo.

Lee también Marcha 2 de octubre 2025; consulta ruta, horario y cierres viales

Afirmó que el Gobierno de la CDMX retoma esta causa y convocó a que desde el gobierno se acompañe esta lucha por la que aún falta hacer justicia.

“No tenemos que olvidar, quienes asumimos hoy los gobiernos, y también tenemos que recordar, que el movimiento estudiantil del 68, fue también un parteaguas, un despertar social que abrió las puertas posteriormente, a nuevas luchas democráticas”, afirmó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL