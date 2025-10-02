Más Información

En el marco de la conmemoración por los 57 años de la , la jefa de Gobierno, Clara Brugada, reconoció al Comité del 68, por su lucha y esfuerzo en la búsqueda de justicia y verdad.

En la Plaza de las Tres Culturas, la mandataria afirmó que la masacre de Tlatelolco no se puede entender como un hecho aislado, pues afirmó que fue el “desenlace brutal” de un , que en apenas unos meses, había logrado despertar la simpatía de amplios sectores sociales y había encendido una llama democrática que el viejo régimen no estaba dispuesto a tolerar.

“Hago el día de hoy, un reconocimiento al Comité del 68, por toda su lucha, su esfuerzo, su búsqueda de la verdad; su lucha por la justicia. Demos un fuerte aplauso al Comité del 68, y a todos los protagonistas que siguen aquí con nosotros, pero sobre todo, a los que ese día resultaron muertos debido a estas acciones. Hoy quiero saludar al Comité, y decirles que reconocemos el acompañamiento que han hecho en todas las luchas y las causas”, dijo.

Afirmó que el Gobierno de la CDMX retoma esta causa y convocó a que desde el gobierno se acompañe esta lucha por la que aún falta hacer justicia.

“No tenemos que olvidar, quienes asumimos hoy los gobiernos, y también tenemos que recordar, que el movimiento estudiantil del 68, fue también un parteaguas, un despertar social que abrió las puertas posteriormente, a nuevas luchas democráticas”, afirmó.

