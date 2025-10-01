Más Información

Cancillería confirma tres mexicanos interceptados por Israel; van al sur de Tel Aviv, dice

Brugada plantea 24 obras en Iztapalapa contra inundaciones; destinarán 2 mil 200 mdp

Senado inicia debate sobre reforma a Ley de Amparo; Morena prevé aprobarla en las próximas horas

Manifestantes pro Palestina se movilizan en la CDMX; bloquean Paseo de la Reforma

Encapuchados causan destrozos en marcha pro Palestina; pintan la SRE y lanzan piedras a restaurantes

Sheinbaum anuncia documental a un año de su presidencia; abordará reflexiones sobre México y su gobierno

Este 2 de octubre del 2025, se llevará a cabo la mega marcha en calles de la a 57 años de la matanza de estudiantes durante una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas en 1968 en el mandato de Gustavo Díaz Ordaz.

El Comité 68 ProLibertadores Democráticas anunció que la movilización se llevará a cabo este jueves 2 de octubre y convocaron a todos los jóvenes de México, estudiantes del IPN, de la UNAM, y de todas las instituciones públicas y privadas.

La marcha, aseguró David Roura, integrante del Comité, será solidaria con el , por lo que hizo un llamado a llevar banderas, mantas y que se pongan de acuerdo para que "esté perfectamente bien organizada" y no dar pretextos a que se utilice la violencia de los granaderos durante la manifestación.

2 de octubre de 1968

Ruta de la marcha del 2 de octubre

La marcha del 2 de octubre se espera que tenga inicio a partir de las 4:00 pm y se espera que parta de la Plaza de las Tres Culturas con destino al Zócalo capitalino.

La movilización se prevé que recorra distintos puntos de la capital del país:

  • Pasará por Tlatelolco
  • Avenida Ricardo Flores Magón
  • Eje Central Lázaro Cárdenas
  • Avenida 5 de Mayo
  • Plaza de la Constitución

El objetivo de la manifestación es la exigencia de justicia, el alto a la represión, la criminalización de la protesta social, así como el apoyo al pueblo palestino actualmente en guerra con Israel.

2 de octubre de 1968

Alternativas viales por marcha del 2 de octubre

Debido a que la ruta de la marcha será desde la Plaza de las Tres Culturas hasta el Zócalo capitalino, estas son algunas rutas viales a considerar:

  • Manuel González
  • Eje 1 Oriente
  • Av. Dr. Río de la Loza
  • José Ma. Izazaga
  • Av. Chapultepec
  • Av. de los Insurgentes

