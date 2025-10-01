Este 2 de octubre del 2025, se llevará a cabo la mega marcha en calles de la Ciudad de México a 57 años de la matanza de estudiantes durante una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas en 1968 en el mandato de Gustavo Díaz Ordaz.

El Comité 68 ProLibertadores Democráticas anunció que la movilización se llevará a cabo este jueves 2 de octubre y convocaron a todos los jóvenes de México, estudiantes del IPN, de la UNAM, y de todas las instituciones públicas y privadas.

La marcha, aseguró David Roura, integrante del Comité, será solidaria con el pueblo palestino, por lo que hizo un llamado a llevar banderas, mantas y que se pongan de acuerdo para que "esté perfectamente bien organizada" y no dar pretextos a que se utilice la violencia de los granaderos durante la manifestación.

2 de octubre de 1968

Ruta de la marcha del 2 de octubre

La marcha del 2 de octubre se espera que tenga inicio a partir de las 4:00 pm y se espera que parta de la Plaza de las Tres Culturas con destino al Zócalo capitalino.

La movilización se prevé que recorra distintos puntos de la capital del país:

Pasará por Tlatelolco

Avenida Ricardo Flores Magón

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida 5 de Mayo

Plaza de la Constitución

El objetivo de la manifestación es la exigencia de justicia, el alto a la represión, la criminalización de la protesta social, así como el apoyo al pueblo palestino actualmente en guerra con Israel.

Alternativas viales por marcha del 2 de octubre

Debido a que la ruta de la marcha será desde la Plaza de las Tres Culturas hasta el Zócalo capitalino, estas son algunas rutas viales a considerar:

Manuel González

Eje 1 Oriente

Av. Dr. Río de la Loza

José Ma. Izazaga

Av. Chapultepec

Av. de los Insurgentes

