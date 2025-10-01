El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó este miércoles que los palestinos que no abandonen la Ciudad de Gaza hacia el sur serán considerados "terroristas", según declaraciones recogidas por medios israelíes.

Palestinos desplazados evacuan la Ciudad de Gaza hacia el sur durante una operación militar israelí en la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el 1 de octubre de 2025. El ministro israelí de Defensa afirmó que los gazatíes que no abandonen la ciudad serán considerados "terroristas"

Lee también Ejército de Israel intercepta la flotilla que lleva ayuda humanitaria para Gaza

Una columna de humo se eleva tras un ataque aéreo israelí cerca del Hospital Al Shifa durante una operación militar israelí en la Ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el 1 de octubre de 2025. Foto: EFE

Un par de niños a bordo de un auto se desplazan hacia el sur desde Wadi Gaza, tras el anuncio israelí del cierre de la carretera de Al-Rashid hacia el norte de la asediada Franja de Gaza, el 1 de octubre de 2025. Foto: AFP

Lee también Gaza, a 2 años; Israel niega acusaciones de genocidio y Palestina pide reconstrucción

Un niño palestino carga algunas de sus pertenencias y animales por un sendero costero al noroeste del campo de refugiados de Nuseirat. Foto: AFP

Palestinos con sus pocas pertenencias llegan a un sendero costero al noroeste del campo de refugiados de Nuseirat, mientras se desplazan hacia el sur desde Wadi Gaza, tras el anuncio israelí del cierre de la carretera de Al-Rashid hacia el norte de la asediada Franja de Gaza, el 1 de octubre de 2025. Foto: AFP

Lee también Hamas inicia consultas sobre plan de Trump y su respuesta podría tardar días, según fuente del movimiento

Con información de EFE

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot