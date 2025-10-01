Más Información

Gobiernos neoliberales descuidaron a los más desprotegidos, dice secretario de Hacienda ante el Senado

Inician reparación de grieta en puente de La Concordia, en Iztapalapa

Lo que sabemos del asesinato de José Jacinto, Jefe del Sector Tlatelolco ultimado en Chalco

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

Fallece Jane Goodall, científica que dedicó su vida a los chimpancés

Mexicanos rumbo a Gaza en alerta y "preparados para el asalto"; denuncian intercepción de Flotilla por parte del ejército de Israel

México revisará cuotas compensatorias a productos planos de acero inoxidable de China

Propiedades de "Alito" Moreno fueron adquiridas con lavado de dinero y corrupción: Sheinbaum; trabajan Ley de Extinción de Dominio

Reprograman comparecencia de contraalmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol; será el 20 de octubre

Conagua anuncia “gran proyecto” para evitar inundaciones en Neza, Los Reyes e Iztapalapa; niveles de agua están abatidos

Grieta en Puente de la Concordia se activó por lluvias del fin de semana, señala Gobierno capitalino

Inicia entrega de 8 mil pesos a damnificados por inundaciones en el Valle de México; ¿cuándo y dónde obtenerlo?

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó este miércoles que los palestinos que no abandonen la hacia el sur serán considerados "terroristas", según declaraciones recogidas por medios israelíes.

Palestinos desplazados evacuan la Ciudad de Gaza hacia el sur durante una operación militar israelí en la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el 1 de octubre de 2025. El ministro israelí de Defensa afirmó que los gazatíes que no abandonen la ciudad serán considerados "terroristas"
Una columna de humo se eleva tras un ataque aéreo israelí cerca del Hospital Al Shifa durante una operación militar israelí en la Ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el 1 de octubre de 2025. Foto: EFE
Un par de niños a bordo de un auto se desplazan hacia el sur desde Wadi Gaza, tras el anuncio israelí del cierre de la carretera de Al-Rashid hacia el norte de la asediada Franja de Gaza, el 1 de octubre de 2025. Foto: AFP
Un niño palestino carga algunas de sus pertenencias y animales por un sendero costero al noroeste del campo de refugiados de Nuseirat. Foto: AFP
Palestinos con sus pocas pertenencias llegan a un sendero costero al noroeste del campo de refugiados de Nuseirat, mientras se desplazan hacia el sur desde Wadi Gaza, tras el anuncio israelí del cierre de la carretera de Al-Rashid hacia el norte de la asediada Franja de Gaza, el 1 de octubre de 2025. Foto: AFP
Con información de EFE

