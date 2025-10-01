Más Información
Gobiernos neoliberales descuidaron a los más desprotegidos, dice secretario de Hacienda ante el Senado
Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles
Mexicanos rumbo a Gaza en alerta y "preparados para el asalto"; denuncian intercepción de Flotilla por parte del ejército de Israel
Propiedades de "Alito" Moreno fueron adquiridas con lavado de dinero y corrupción: Sheinbaum; trabajan Ley de Extinción de Dominio
Reprograman comparecencia de contraalmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol; será el 20 de octubre
Conagua anuncia “gran proyecto” para evitar inundaciones en Neza, Los Reyes e Iztapalapa; niveles de agua están abatidos
Grieta en Puente de la Concordia se activó por lluvias del fin de semana, señala Gobierno capitalino
El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó este miércoles que los palestinos que no abandonen la Ciudad de Gaza hacia el sur serán considerados "terroristas", según declaraciones recogidas por medios israelíes.
Palestinos desplazados evacuan la Ciudad de Gaza hacia el sur durante una operación militar israelí en la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el 1 de octubre de 2025. El ministro israelí de Defensa afirmó que los gazatíes que no abandonen la ciudad serán considerados "terroristas"
Lee también Ejército de Israel intercepta la flotilla que lleva ayuda humanitaria para Gaza
Una columna de humo se eleva tras un ataque aéreo israelí cerca del Hospital Al Shifa durante una operación militar israelí en la Ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el 1 de octubre de 2025. Foto: EFE
Un par de niños a bordo de un auto se desplazan hacia el sur desde Wadi Gaza, tras el anuncio israelí del cierre de la carretera de Al-Rashid hacia el norte de la asediada Franja de Gaza, el 1 de octubre de 2025. Foto: AFP
Lee también Gaza, a 2 años; Israel niega acusaciones de genocidio y Palestina pide reconstrucción
Un niño palestino carga algunas de sus pertenencias y animales por un sendero costero al noroeste del campo de refugiados de Nuseirat. Foto: AFP
Palestinos con sus pocas pertenencias llegan a un sendero costero al noroeste del campo de refugiados de Nuseirat, mientras se desplazan hacia el sur desde Wadi Gaza, tras el anuncio israelí del cierre de la carretera de Al-Rashid hacia el norte de la asediada Franja de Gaza, el 1 de octubre de 2025. Foto: AFP
Lee también Hamas inicia consultas sobre plan de Trump y su respuesta podría tardar días, según fuente del movimiento
Con información de EFE
maot