Detienen en Sinaloa a “Chuki”, piloto aviador del Cártel de Sinaloa; es acusado de tráfico de armas

"No soy una carga para Morena"; Adán Augusto López asegura tener apoyo de morenistas tras acusaciones

Suman 20 los muertos bajo custodia del ICE en un año; 6 eran mexicanos

EU despliega submarinos nucleares frente a Rusia; porque "nos amenazó un poco", dice Trump

A 48 horas, sigue la emergencia por anegación en Nezahuacóyotl

Sheinbaum recibirá a empresarios de EU a quienes Salinas Pliego les debe dinero; "Las deudas no se politizan, se pagan", dice

Ataques al transporte paralizan a Chilpancingo

Nuevo horizonte para Encinas; va como representante ante la OEA

Pemex otorga contrato a Grupo Carso; perforará hasta 32 pozos en Ixachi por casi 2 mil mdd

Claves de la disputa fiscal por electrolitos orales: impuesto a Electrolit generaría 5 mil mdp, señalan diputados

Matan a balazos a jefe policiaco de Yanga, Veracruz

Fuertes lluvias en Jalisco dejan 450 viviendas afectadas y provocan desbordamiento de ríos

El Cairo. El grupo palestino inició una serie de consultas con su liderazgo político y militar sobre el plan de paz presentado por el presidente estadounidense, , y la respuesta puede tardar "varios días", informó a EFE una fuente de la formación islamista.

"Hamás comenzó este martes a estudiar el plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump para la , tanto dentro de sus estructuras de liderazgo como con otras facciones palestinas", indicó una fuente del grupo bajo condición de anonimato, que confirmó la recepción anoche de la copia del plan.

Agregó que el movimiento inició hoy "una serie de consultas con su liderazgo político y militar, tanto en como en el extranjero, y que presentará una respuesta nacional", algo que podría tardar "varios días debido a la complejidad de la comunicación entre los miembros del liderazgo y el movimiento, especialmente tras la agresión israelí en Doha".

La fuente hace referencia al ataque del pasado 9 de septiembre contra una delegación negociadora de Hamas en la capital catarí.

El informante insistió en que la formación quiere "alcanzar un acuerdo integral para detener la y la agresión, garantizar la retirada total de Israel de la Franja de Gaza, poner fin al bloqueo impuesto desde 2007 y reconstruir la Franja".

Trump da a Hamas tres o cuatro días para responder a su propuesta de paz en Gaza

Precisamente, Trump declaró este martes que Hamas tiene "tres o cuatro días" para responder a la propuesta de plan de paz para el enclave palestino presentada el lunes por el republicano y que cuenta con el respaldo del primer ministro israelí, .

En caso de no hacerlo, "será un final triste", dijo el estadounidense a la prensa.

Hoy, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed al Ansari, afirmó que "aún es pronto" para que Hamás responda al plan, pero indicó que el país mediador es "optimista".

Esta noche tendrá lugar una reunión en Doha entre los negociadores de Hamas y "con la participación de una delegación de Turquía" que se encuentra ya en la capital catarí, de acuerdo con Al Ansari.

La propuesta de Trump prevé un inmediato en Gaza, la retirada progresiva del Ejército israelí, la liberación total de los rehenes a cambio de la liberación de centenares de presos palestinos y el envío dea través de las Naciones Unidas.

También contempla el desarme total de Hamás, que quedaría excluido de la gobernanza de la Franja, y el establecimiento de un Gobierno de transición formado por tecnócratas palestinos y expertos internacionales supervisado por la "Junta de la Paz".

