Washington.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que impondrá un arancel de 100% a las películas producidas en el extranjero para evitar que el “negocio cinematográfico” siga siendo “robado” por otros países, y así impulsar la industria estadounidense del cine.

“Nuestro negocio cinematográfico ha sido robado a Estados Unidos por otros países, como si le quitaran ‘un caramelo a un niño’. (...) Por lo tanto, para resolver este problema de larga data, que parece no tener fin, voy a imponer un arancel de 100% a todas las películas que se hagan fuera de EU”, escribió en su red Truth Social.

El mandatario republicano también reiteró sus ataques contra el gobernador “débil e incompetente” de California, el demócrata Gavin Newsom.

Advirtió que ese estado, corazón de la industria cinematográfica estadounidense “ha sido especialmente afectado”.

Trump ya había adelantado en mayo pasado que impondría gravámenes de 100 % a todas las producciones de cine hechas fuera de su país y ordenó entonces al secretario de Comercio, Howard Lutnick, trabajar para implementar esta tarifa.

“¡Queremos cine hecho en EU otra vez!”, escribió en mayo Trump, tras advertir que la industria cinematográfica de su país “está muriendo rápidamente”.

Como en su primer anuncio, el presidente de EU no compartió detalles sobre cómo planea implementar estos aranceles ni a partir de cuándo se aplicarían.

Tampoco ha aclarado si esta tarifa se impondrá sólo a los filmes estrenados en salas o también en las plataformas de streaming.

Desde su regreso al poder, el magnate libra una guerra comercial contra sus aliados comerciales a los que ha impuesto gravámenes que van del 10% al 50%, en el caso de la India y Brasil, a los que ha castigado con montos extra por las compras de crudo ruso en el caso de Nueva Delhi, y el tratamiento al expresidente y aliado, Jair Bolsonaro, en el caso de Brasilia.

La semana pasada, Donald Trump anunció que a partir del 1 de octubre impondría nuevos aranceles de 100% a las importaciones de medicamentos farmacéuticos, de 50% a los gabinetes de cocina y tocadores de baño, 30% a los muebles tapizados y 25% a los camiones pesados.