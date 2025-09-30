Washington.— El presidente Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informaron el lunes que han acordado un plan para poner fin a la guerra en Gaza, pero no se sabe si Hamas aceptará los términos.

Trump presentó el lunes un plan de 20 puntos para poner fin a la guerra entre Israel y Hamas y establecer un gobierno de posguerra en el territorio palestino devastado por el conflicto. El plan del mandatario de Estados Unidos establecería una junta de gobierno temporal que estaría encabezada por él mismo e incluiría al exprimer ministro británico Tony Blair.

Trump dijo que Tel Aviv tendría el “respaldo total” de EU para tomar medidas para derrotar a Hamas si el grupo armado no acepta el acuerdo de paz propuesto. “Creo que estamos más allá de muy cerca”, dijo Trump al inicio de una conferencia de prensa con Netanyahu en la que detalló el plan. “No hemos terminado del todo. Tenemos que conseguir [la aceptación de] Hamas.

“Si Hamas rechaza su plan, señor presidente, o si supuestamente lo acepta y luego hace todo lo posible para contrarrestarlo, entonces Israel terminará el trabajo por sí mismo”, dijo Netanyahu. “Esto se puede hacer de la manera fácil o de la manera difícil, pero se hará”.

Más tarde, los mediadores qatarí y egipcio entregaron el plan del presidente estadounidense a Hamas, afirmó a la AFP un responsable enterado de las negociaciones. “Los negociadores de Hamas declararon que examinarán de buena fe y darán una respuesta”, afirmó esta fuente bajo condición de anonimato.

Netanyahu dijo que la Autoridad Palestina no puede tener un papel en el futuro gobierno de Gaza sin una transformación “radical”. La Autoridad Palestina saludó los “esfuerzos determinados” de Trump.

La milicia Yihad Islámica afirmó el lunes por la noche que el plan de Trump sobre Gaza es “una receta para una agresión” contra los palestinos, en un comunicado.

En la conferencia, el presidente de EU instó a los palestinos a asumir la responsabilidad “de su destino” y a aceptar su propuesta de paz.

Trump dijo que discutió su plan con una serie de líderes extranjeros, incluidos los de Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

Egipto, Jordania, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Indonesia y Paquistán saludaron el plan de paz.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, saludó el plan y exhortó a todas las partes a “aprovechar este momento”.

A su vez, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, aplaudió “el compromiso” de su homólogo de Estados Unidos.

Trump añadió que presidirá una “Junta de transición para la paz” para supervisar la reconstrucción de Gaza una vez que termine la guerra. Anteriormente, Netanyahu extendió una disculpa formal a su homólogo qatarí por el reciente ataque aéreo contra funcionarios de Hamas en el emirato del golfo Pérsico, lo que enfureció a los líderes árabes y provocó una inusual crítica de Estados Unidos a Israel.

Netanyahu hizo la llamada al primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, mientras se reunía con Trump, informó la Casa Blanca.

“Como primer paso, el primer ministro Netanyahu expresó su profundo pesar por el ataque con misiles de Israel contra objetivos de Hamas en Qatar que mató involuntariamente a un militar qatarí”, dijo la Casa Blanca en un comunicado. “Además, expresó su pesar porque, al atacar a los líderes de Hamas durante las negociaciones de rehenes, Israel violó la soberanía qatarí y afirmó que Israel no llevará a cabo un ataque así nuevamente en el futuro”. Israel atacó la sede de los líderes políticos de Hamas en Qatar el 9 de septiembre mientras las principales figuras del grupo se reunían.

Netanyahu se dispone a hablar con sus aliados de extrema derecha sobre la propuesta de Trump de poner fin a la guerra en Gaza, reportó una fuente a CNN.