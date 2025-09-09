Más Información

El presidente de Estados Unidos, , negó el martes haber tenido ninguna participación en el ataque contra la cúpula de Hamas en Qatar, y afirmó que la decisión fue del primer ministro .

"Esto fue una decisión tomada por el primer ministro Netanyahu, no fue una decisión tomada por mí", dijo Trump en una publicación en su red Truth Social, y agregó que quiere que la "TERMINE,¡YA!".

El mandatario republicano, que ha reforzado la alianza con Israel, reprobó públicamente el ataque, que afectó a un aliado declarado de Estados Unidos en la región.

"Inmediatamente ordené al enviado especial [para Medio Oriente] Steve Witkoff que informara a los qataríes del ataque inminente, lo cual hizo, pero, por desgracia, demasiado tarde", aseguró Trump.

"Considero a Qatar un aliado fuerte y amigo de Estados Unidos, y lamento profundamente el lugar del ataque", añadió.

Israel lanzó el ataque aéreo contra líderes de Hamas en Doha, la capital de Catar, que alberga rondas de conversaciones para una tregua en Gaza, pero el movimiento islamista palestino indicó que "su liderazgo sobrevivió" a los bombardeos.

