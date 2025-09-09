Israel atacó la sede del liderazgo político de Hamas en Qatar el martes mientras las principales figuras del grupo se reunían para considerar una propuesta estadounidense para un alto el fuego en la Franja de Gaza.

De acuerdo con el presidente israelí, Isaac Herzog, el objetivo del ataque era Khalil al Hayya, pero Hamas aseguró que éste sobrevivió. En cambio, murió su hijo Haman, así como Yihad Labad, el director de la oficina del jefe negociador del movimiento palestino. Además, perdieron la vida tres "acompañantes": Abdulá Abdul Wahid, Moamen Hasuna y Ahmed al Mamluk.

¿Quién es Khalil y por qué Israel quiere matarlo?

Khalil dirige la delegación negociadora de Hamas que se encuentra en Doha para negociar la posibilidad de un cese el fuego.

Es considerado como la figura más influyente de la organización islamista en el extranjero desde que Ismail Haniyeh fue asesinado por Israel en Irán, en julio de 2024. Además, forma parte de un consejo de liderazgo de cinco miembros que dirige Hamas desde que Yahya Sinwar fue asesinado por Israel el pasado octubre en Gaza.

Originario de la Franja de Gaza, Khalil ha perdido a varios familiares cercanos —incluido su hijo mayor— en ataques israelíes en Gaza, y es un miembro veterano del grupo islamista.

Se le considera cercano a Irán, que es una fuente vital de armas y financiamiento para Hamas.

Khalil ha estado involucrado en los esfuerzos del grupo por negociar varias treguas con Israel, no solo en el conflicto actual, sino desde 2014.

Al igual que Haniyeh y Sinwar, Khalil se unió a la Hermandad Musulmana en la década de los 80, y ha sido parte de Hamas desde la creación de este movimiento, en 1987.

El bombardeo israelí de este martes se produjo cuando la delegación negociadora estaba reunida para discutir la propuesta estadounidense de alto el fuego en la Franja de Gaza, una información suscrita también por Al Jazeera.

