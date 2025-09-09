Más Información

Van contra Roberto Blanco Cantú y tres socios más; "El señor de los buques" está implicado en el caso de huachicol fiscal

Van contra Roberto Blanco Cantú y tres socios más; "El señor de los buques" está implicado en el caso de huachicol fiscal

Impuestos a refrescos y cigarros buscan incentivar hábitos más saludables: Hacienda; financiarán costos asociados a enfermedades crónicas

Impuestos a refrescos y cigarros buscan incentivar hábitos más saludables: Hacienda; financiarán costos asociados a enfermedades crónicas

Senado nombra a 18 integrantes del Consejo Nacional Ciudadano de Búsqueda de Personas; estos son los seleccionados

Senado nombra a 18 integrantes del Consejo Nacional Ciudadano de Búsqueda de Personas; estos son los seleccionados

Audiencia de Joaquín Guzmán López se aplaza de nuevo en EU; ahora será el 13 de noviembre

Audiencia de Joaquín Guzmán López se aplaza de nuevo en EU; ahora será el 13 de noviembre

Tras la detención de la viuda e hija de "El Ojos", ¿quiénes son los más buscados en CDMX? La FGJ ofrece recompensa

Tras la detención de la viuda e hija de "El Ojos", ¿quiénes son los más buscados en CDMX? La FGJ ofrece recompensa

México es el país más afectado por montadeudas; crecen ataques de malware y phishing, reportan especialistas

México es el país más afectado por montadeudas; crecen ataques de malware y phishing, reportan especialistas

Estas secadoras de ropa tiene fallas que pueden provocar un incendio, según Profeco; campaña de revisión tiene vigencia indefinida

Estas secadoras de ropa tiene fallas que pueden provocar un incendio, según Profeco; campaña de revisión tiene vigencia indefinida

Morena crea nueva vicecoordinación en San Lázaro; se la dan a Dolores Padierna

Morena crea nueva vicecoordinación en San Lázaro; se la dan a Dolores Padierna

Vinculan a proceso a vicealmirante y 9 personas más por delincuencia organizada; juez dicta prisión preventiva justificada

Vinculan a proceso a vicealmirante y 9 personas más por delincuencia organizada; juez dicta prisión preventiva justificada

Sindicatos cierran museos y recintos del INBAL

Sindicatos cierran museos y recintos del INBAL

Mujer de 17 años da a luz en Cuajimalpa; policías y paramédicos atienden parto en domicilio

Mujer de 17 años da a luz en Cuajimalpa; policías y paramédicos atienden parto en domicilio

“Los policías entregaron a mi hijo”: María Yolanda lleva 15 años buscando a Guillermo, desaparecido en San Luis Potosí

“Los policías entregaron a mi hijo”: María Yolanda lleva 15 años buscando a Guillermo, desaparecido en San Luis Potosí

Israel atacó la sede del liderazgo político de Hamas en Qatar el martes mientras las principales figuras del grupo se reunían para considerar una propuesta estadounidense para un alto el fuego en la Franja de Gaza.

De acuerdo con el presidente israelí, Isaac Herzog, el objetivo del ataque era Khalil al Hayya, pero Hamas aseguró que éste sobrevivió. En cambio, murió su hijo Haman, así como Yihad Labad, el director de la oficina del jefe negociador del movimiento palestino. Además, perdieron la vida tres "acompañantes": Abdulá Abdul Wahid, Moamen Hasuna y Ahmed al Mamluk.

Lee también

¿Quién es Khalil y por qué Israel quiere matarlo?

Khalil dirige la delegación negociadora de Hamas que se encuentra en Doha para negociar la posibilidad de un cese el fuego.

Es considerado como la figura más influyente de la organización islamista en el extranjero desde que fue asesinado por Israel en Irán, en julio de 2024. Además, forma parte de un consejo de liderazgo de cinco miembros que dirige Hamas desde que fue asesinado por Israel el pasado octubre en Gaza.

Originario de la Franja de Gaza, Khalil ha perdido a varios familiares cercanos —incluido su hijo mayor— en ataques israelíes en Gaza, y es un miembro veterano del grupo islamista.

Lee también

Se le considera cercano a Irán, que es una fuente vital de armas y financiamiento para Hamas.

Khalil ha estado involucrado en los esfuerzos del grupo por negociar varias treguas con Israel, no solo en el conflicto actual, sino desde 2014.

Al igual que Haniyeh y Sinwar, Khalil se unió a la Hermandad Musulmana en la década de los 80, y ha sido parte de Hamas desde la creación de este movimiento, en 1987.

El bombardeo israelí de este martes se produjo cuando la delegación negociadora estaba reunida para discutir la propuesta estadounidense de alto el fuego en la Franja de Gaza, una información suscrita también por Al Jazeera.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Puente del 16 de septiembre 2025 ¿habrá clases y quién no trabaja en México. Foto: Canva

Puente del 16 de septiembre 2025: ¿habrá clases y quién no trabaja en México?

Seguro de Desempleo CDMX 2025 requisitos, fecha de registro y cuánto dinero se otorga. Foto: Canva

Seguro de Desempleo CDMX 2025: requisitos, fecha de registro y cuánto dinero se otorga

Deportación. iStock/Brad Greeff

Razones por las que pueden deportarte de Estados Unidos aunque entres con visa válida

Visa americana/ iStock/Guillermo Spelucin Runciman

Solicitantes sin trabajo: ¿Tienen menos posibilidades de obtener la visa americana?

Viaje a Estados Unidos. iStock/Serhej Calka

Estos son los 6 países a los que Estados Unidos pide NO VIAJAR: ¿Por qué?