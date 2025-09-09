Naciones Unidas. El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó "la flagrante violación de la soberanía y la integridad territorial de Qatar", tras el ataque de Israel contra líderes de Hamas en este país.

"Acabamos de enterarnos de los ataques israelíes en Qatar, un país que ha desempeñado un papel muy positivo para lograr un alto al fuego y la liberación de todos los rehenes", se lamentó Guterres en una conferencia de prensa en Nueva York.

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dijo que todas las "partes deben trabajar para lograr un alto al fuego permanente, no para destruirlo".

Esta imagen, tomada desde la frontera israelí con la Franja de Gaza, muestra edificios destruidos en el asediado territorio palestino el 9 de septiembre de 2025. El ejército israelí anunció el 9 de septiembre que actuaría con "gran fuerza" en la ciudad de Gaza e instó a los residentes a abandonar el lugar, intensificando un asalto mortal contra el mayor centro urbano del territorio palestino. Foto: AFP

En ese sentido, Guterres dijo que esta noticia de última hora subraya la importancia del informe que presenta hoy la ONU, "La seguridad que necesitamos: Reequilibrar el gasto militar para un futuro sostenible y pacífico".

Israel ataca a liderazgos de Hamas en Doha

El Ejército israelí dijo este martes que llevó a cabo un "ataque preciso contra el liderazgo sénior" de Hamas, y un oficial israelí confirmó después a EFE que el bombardeo tuvo lugar en Doha, la capital de Catar, donde residen varios líderes del grupo islamista.

El portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, confirmó que Israel atacó este martes a "varios miembros de la oficina política del movimiento Hamás en Doha" y que Catar ha lanzado una investigación "al más alto nivel" sobre este "cobarde ataque".

La noticia llega en pleno impulso a las negociaciones por parte de Estados Unidos para un alto el fuego en la Franja de Gaza, en las que Catar es uno de los mediadores.

Países reprueban ataque israelí en Qatar

Francia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, por medio de su cuenta de X condenó los ataques de Israel, por lo que escribió que “son inaceptables, independientemente de su motivo”.

El presidente expresó su solidaridad en Qatar y su emir, el jeque Tamim Al Thani, y menciona que bajo ninguna circunstancia deberá extenderse la guerra a la región.

Esta captura de pantalla, tomada de una grabación de AFPTV, muestra una columna de humo tras las explosiones en Catar, la capital de Doha, el 9 de septiembre de 2025. Un oficial militar israelí declaró a AFP que el ejército había llevado a cabo ataques aéreos sobre Doha el 9 de septiembre en una operación contra altos líderes del grupo militante palestino Hamás. Foto: AFP

Eminatos Árabes Unidos

Emiratos Árabes Unidos (EAU) condenó este martes el "cobarde ataque israelí" contra Qatar y acusó a Israel de perpetrar una acción que constituye una "escalada irresponsable" que amenaza la seguridad de Medio Oriente, además de una "flagrante violación" de la soberanía catarí.

El ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos, Abdullah bin Zayed, condenó en un comunicado el "imprudente ataque" israelí, que consideró también una vulneración del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, que pone en riesgo la estabilidad regional e internacional.

En la nota, expresó su solidaridad con Qatar e insistió "en la necesidad de poner fin de inmediato a la escalada militar", con el objetivo de preservar la seguridad regional y evitar "caminos peligrosos con consecuencias desastrosas para la paz y la seguridad internacionales".

Argelia

El Ministerio de Exteriores argelino afirmó este martes que Israel "no se inclina por la paz" tras su ataque contra la capital catarí, Doha, contra una delegación negociadora de Hamas, y llamó a la comunidad internacional a "asumir todas sus responsabilidades" para "disuadir al ocupante israelí".

El Ministerio condenó en un comunicado lo que calificó de "brutal agresión israelí" y declaró que la expansión de sus ataques demuestra que Israel es "completamente indiferente a los valores, normas y regulaciones más fundamentales que respetan todos los países del mundo".

Ante ello, las autoridades argelinas exigieron a la comunidad internacional a que ponga fin a "los crímenes" de Israel contra los palestinos, y a "frenar" su escalada que, según el país magrebí y fiel defensor de la causa palestina, "arrastra a toda la región a un ciclo interminable de inseguridad e inestabilidad".

Egipto

La Presidencia egipcia señaló este martes en un comunicado que el ataque israelí lanzado contra una delegación negociadora del grupo palestino Hamas en Qatar sienta "un precedente peligroso" y es un "hecho inaceptable".

"Este ataque sienta un precedente peligroso y constituye un hecho inaceptable, además de un atentado directo contra la soberanía del hermano Estado de Catar, que desempeña un papel fundamental en los esfuerzos de mediación para lograr un alto el fuego en la Franja de Gaza", indicó Mohamed al Shennawy, portavoz del presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, en un comunicado.

El ataque israelí tuvo como objetivo una reunión de líderes palestinos en la capital catarí para "debatir las vías para alcanzar un acuerdo de alto al fuego", por lo que esta acción "socava los esfuerzos internacionales encaminados a calmar la situación, y amenaza la seguridad y la estabilidad en toda la región".

Turquía

Turquía ha condenado este martes el ataque aéreo de Israel contra líderes de la organización islamista palestina Hamás que se habían reunido en Catar para consultar una propuesta de alto el fuego en Gaza.

"Al atacar una delegación negociadora de Hamás mientras continúan las negociaciones de alto al fuego, Israel muestra que su objetivo no es alcanzar la paz, sino continuar la guerra", señala un comunicado del Ministerio de Exteriores turco.

"Con este ataque, Israel ha añadido a Qatar, que hace de intermediario en las negociaciones, a la lista de países de la región a los que ataca", recalca la nota de condena.

Papa califica de "realmente grave" la evacuación de Gaza y el ataque israelí a Doha

El papa León XIV calificó este martes de "realmente grave" el ataque israelí contra edificios residenciales en Doha, donde se encontraban líderes de Hamas, así como la evacuación de la ciudad de Gaza, al ser preguntado a su salida del Palacio de Castelgandolfo antes de regresar al Vaticano.

"En estos minutos hay noticias realmente graves, el ataque de Israel contra algunos líderes de Hamas en Qatar. Toda la situación es muy grave", afirmó el pontífice, quien añadió que "no sabemos a dónde van las cosas, tenemos que rezar".

El Ejército israelí informó este martes que llevó a cabo un "ataque preciso contra el liderazgo sénior" de Hamas, y un oficial israelí confirmó después a EFE que el bombardeo tuvo lugar en Doha, la capital de Qatar, donde residen varios líderes del grupo islamista.



