Argel. Uno de los principales , atracada actualmente en el puerto tunecino de Sidi Bou Said (costa noreste), fue atacado este martes, aparantemente por un dron, informaron tripulantes de la embarcación.

"La Flotilla Global Sumud (GSF) confirma que uno de sus embarcaciones principales, conocida como el '', que transportaba a miembros del Comité Directivo de la GSF, fue impactado por lo que se sospecha es un dron", indicaron en su cuenta de X.

Detallaron que el barco navegaba con bandera portuguesa y "todos los pasajeros y la tripulación se encuentran a salvo", al tiempo remarcaron que ataques como este "dirigidos a intimidar y frustrar" no los detendrán.

La Flotilla Sumud, que salió con ayuda humanitaria desde costas españolas hacia Gaza, hizo escala el domingo en Túnez, a la espera de que se unan las embarcaciones de la iniciativa magrebí, que aplazó su salida hasta el miércoles 10 de septiembre "por problemas técnicos y logísticos", informó el comité organizador.

La iniciativa internacional inició su travesía con 20 embarcaciones desde Barcelona el pasado 31 de agosto al grito de "Palestina Libre", pero tuvo que regresar por razones climatológicas, lo que retrasó la salida.

Finalmente, y tras la retirada el lunes de cinco embarcaciones "por razones de seguridad", la Flotilla internacional prosiguió su travesía hasta Túnez.

Aymen Bhiri, integrante tunecino del grupo de activistas de la Flotilla Sumud, confirmó a EFE la participación del nieto del expresidente de Sudáfrica Nelson Mandela, Mandla Mandela, en las embarcaciones que saldrán desde Túnez, junto con la activista sueca Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau que salieron desde costas españolas.

En un comunicado, la GSF aseguró que "los actos de agresión destinados a intimidar y descarrilar nuestra misión no nos disuadirán. Nuestra misión pacífica de romper el asedio en Gaza y mostrar solidaridad con su pueblo continúa con determinación y resolución".

desa/mgm

