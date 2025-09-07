Más Información

¿Quién es el vicealmirante acusado de huachicol fiscal?; Farías Laguna es el funcionario de más alto rango detenido en el gobierno de Sheinbaum

A abrir la cartera, gobierno subasta desde Tamayos al Chipote chillón

Desmantelan narcolaboratorio ligado a un cártel mexicano en Polonia; caen dos connacionales con cientos de metanfetamina

Asaltos y ambulantaje a la salida del Metro

Residente hace brincar, callar y llorar al Zócalo en la CDMX por Gaza

Huachicol, un delito que no se atacó en el pasado

Sheinbaum anuncia inversión de 831 mdp en Sonora; apoyarán a ganaderos para producir carne de calidad

“MC ya coquetea con Morena”

Estudiante se lanza contra Noroña sobre misoginia y austeridad; "¿dónde queda la congruencia que dice tener?", cuestiona

Él es Antonio Martínez, exdirectivo en Aduana de Tamaulipas, taquero y coleccionista de autos; otro detenido por red de huachicol

Andrea Camilleri: el privilegio de no estar de acuerdo

Gabriela Domínguez y el territorio femicomunal, por Jorge Ayala Blanco

El primer ministro israelí, , anunció este domingo una ampliación de las operaciones militares en Ciudad de Gaza y sus alrededores, con el objetivo declarado de tomar esta urbe del norte de la .

Netanyahu indicó que unos 100 mil habitantes ya han abandonado esta ciudad, la principal del enclave palestino. Según estimaciones recientes de la , cerca de un millón de personas viven allí y en sus alrededores.

El afirma controlar el 40% de la aglomeración, que presenta como el último gran bastión del movimiento islamista palestino Hamas en la Franja de Gaza, devastada por 23 meses de guerra. El conflicto fue desencadenado por un ataque sin precedentes de Hamas contra el 7 de octubre de 2023.

"Estamos ampliando nuestras operaciones en Ciudad de Gaza y sus alrededores", declaró Netanyahu ante sus ministros al inicio de una reunión semanal del Gobierno, según un video difundido por su oficina.

"Estamos destruyendo las , demoliendo las torres identificadas como utilizadas para el terrorismo", añadió.

Ni el ejército ni el Gobierno de Netanyahu han anunciado oficialmente el inicio de la ofensiva a gran escala en Ciudad de Gaza, aprobada en agosto.

Sin embargo, en las últimas semanas, el ejército ha intensificado sus y sus operaciones terrestres en la ciudad y sus alrededores.

El viernes y el sábado, tras un llamamiento para que fueran evacuadas, las fuerzas israelíes destruyeron dos torres de viviendas.

Israel acusa a de utilizar estas infraestructuras para sus operaciones, algo que el movimiento palestino considera "mentiras descaradas".

La población es llamada a evacuar a una "zona humanitaria" en Al Mawasi, al sur, que según Israel cuenta con "" y está abastecida de alimentos y medicamentos.

"Hemos establecido otra zona humanitaria para permitir que la población civil de Gaza se desplace a una zona segura y reciba allí ", señaló Netanyahu.

El primer ministro acusó a Hamas de impedir las evacuaciones y de utilizar a los civiles como "escudos humanos", acusaciones que el movimiento islamista ha rechazado desde el comienzo de la guerra.

Trasladado a Al Mawasi con su familia, Basam al Astal, de 52 años, afirma que la zona "no es ni humanitaria ni segura". "No hay sitio para carpas, no hay servicios humanitarios, no hay agua, no hay saneamiento, no hay ayuda alimentaria", dijo.

Además, el ejército ha llevado a cabo a menudo ataques mortales contra Al Mawasi, alegando que su objetivo son los combatientes de Hamas, movimiento que tomó el poder en en 2007.

El Gobierno de Netanyahu afirma que quiere destruir Hamas, secuestrados durante el ataque del 7 de octubre y tomar el control de la seguridad de todo el territorio palestino, situado en la frontera sur de Israel.

