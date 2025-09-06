La organización islamista Hamas denunció que Israel busca "destruir completamente" la ciudad de Gaza en referencia a los últimos bombardeos lanzados contra al menos dos edificios de gran altura que han quedado derruidos.

"Advertimos que la continuación de estos crímenes tiene como objetivo destruir completamente la ciudad de Gaza e imponer el desplazamiento forzado generalizado a sus residentes, lo que constituye un crimen sin precedentes en la historia moderna", indica el grupo islamista en un comunicado.

El Ejército israelí ha justificado estos ataques asegurando haber encontrado "infraestructura terrorista" en estos edificios, y de hecho ha advertido de que así lo seguirá haciendo "en los próximos días" si el grupo palestino no se desarma y entrega a los rehenes que todavía retiene.

Hamas desmiente la tesis de Israel y considera que "atacar torres residenciales repletas de desplazados" les "sirve de tapadera" para seguir perpetrando "crímenes de guerra en toda regla que constituyen un genocidio".

"La ONU y su Consejo de Seguridad deben romper el silencio y actuar de inmediato para detener el brutal ataque sionista que busca destruir la ciudad de Gaza y desplazar a su población, y para hacer frente a las violaciones sin precedentes y continuas que el gobierno del criminal de guerra Netanyahu ha cometido durante casi dos años contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza", agrega el texto.

