Trump renegociará desde octubre el T-MEC, según el Wall Street Journal; vaticinan un largo proceso

Sheinbaum: Bancos ya no podrán deducir de impuestos la parte que pagan al IPAB; calculan recuperar 10 mil mdp

Izan por primera vez en la historia la bandera a toda asta en honor a mujeres indígenas; "la patria reconoce el inigualable valor de mexicanas": Sheinbaum

Taibo II pide a Morena investigación contra Adán Augusto por "La Barredora"; "explícate o renuncia", exige

Zacatecas presenta nueva infraestructura de C5; valora adquirir un "perro robot" artillado

Sheinbaum adelanta que Paquete Económico 2026 apoyará más a la ciencia; anticipa proyecto de laboratorio de IA

CJNG priva de su libertad a dos policías en Michoacán; son rescatados por fuerzas federales y detienen a tres

FGR investiga agresión de Alito Moreno contra Noroña; realizará reconstrucción de los hechos en la Comisión Permanente

Lorena se desvanece; se mantiene alerta por lluvias

Padres de los 43 acusan que se dejaron caer líneas de investigación por el uso de tecnología; se van tristes y decepcionados: Isidoro Vicario

¿Cuántas veces se ha activado la alerta púrpura en CDMX en esta temporada de lluvias?

Choca tráiler contra un pilar de la Línea B del Metro en Avenida Oceanía; reportan un muerto

Ginebra.- El jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) instó a Israel a detener la "catástrofe" de personas que están muriendo de hambre en , donde al menos 370 personas han fallecido por malnutrición desde que comenzó la guerra.

"Esta es una catástrofe que Israel podría haber prevenido y podría detener en cualquier momento", dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus a los periodistas desde la sede de la OMS en Ginebra, enfatizando que "el hambre de civiles como método de guerra es un crimen de guerra y nunca puede ser tolerado".

