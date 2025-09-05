Más Información
Ginebra.- El jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) instó a Israel a detener la "catástrofe" de personas que están muriendo de hambre en Gaza, donde al menos 370 personas han fallecido por malnutrición desde que comenzó la guerra.
"Esta es una catástrofe que Israel podría haber prevenido y podría detener en cualquier momento", dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus a los periodistas desde la sede de la OMS en Ginebra, enfatizando que "el hambre de civiles como método de guerra es un crimen de guerra y nunca puede ser tolerado".
