Taibo II pide a Morena investigación contra Adán Augusto por "La Barredora"; "explícate o renuncia", exige

La mañanera de Sheinbaum, 5 de septiembre

Izan por primera vez en la historia la bandera a toda asta en honor a mujeres indígenas; "la patria reconoce el inigualable valor de mexicanas": Sheinbaum

CJNG priva de su libertad a dos policías en Michoacán; son rescatados por fuerzas federales y detienen a tres

Zacatecas presenta nueva infraestructura de C5; valora adquirir un "perro robot" artillado

En reciprocidad, Sheinbaum pidió extraditar a algunos reos

FGR investiga agresión de Alito Moreno contra Noroña; realizará reconstrucción de los hechos en la Comisión Permanente

Lorena se desvanece; se mantiene alerta por lluvias

Padres de los 43 acusan que se dejaron caer líneas de investigación por el uso de tecnología; se van tristes y decepcionados: Isidoro Vicario

Jornada laboral de 40 horas no es parte de la agenda legislativa de este periodo: Monreal; “sí hay compromiso”, asegura

Choca tráiler contra un pilar de la Línea B del Metro en Avenida Oceanía; reportan un muerto

Repuntan asesinatos en Acapulco; ya van ocho en dos días

El director general de la Organización Mundial de la Salud (), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció el levantamiento de la emergencia sanitaria internacional por la (viruela símica), declarada desde agosto del pasado año, ante el descenso de casos en países afectados como la República Democrática del Congo (RDC), Burundi, Sierra Leona y Uganda.

"Un comité se ha reunido cada tres meses para evaluar la , este jueves lo hizo de nuevo, me aconsejó dejar de considerarla una emergencia internacional y he aceptado la recomendación", indicó en rueda de prensa.

Era la segunda emergencia internacional por esta enfermedad vírica que había declarado la OMS, tras la que decretó entre 2022 y 2023, en aquel caso con numerosos casos también en países europeos y americanos, mientras que esta vez los brotes se circunscribieron sobre todo a naciones africanas.

