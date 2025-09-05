Más Información

Taibo II pide a Morena investigación contra Adán Augusto por "La Barredora"; "explícate o renuncia", exige

La mañanera de Sheinbaum, 5 de septiembre

Izan por primera vez en la historia la bandera a toda asta en honor a mujeres indígenas; "la patria reconoce el inigualable valor de mexicanas": Sheinbaum

CJNG priva de su libertad a dos policías en Michoacán; son rescatados por fuerzas federales y detienen a tres

Zacatecas presenta nueva infraestructura de C5; valora adquirir un "perro robot" artillado

En reciprocidad, Sheinbaum pidió extraditar a algunos reos

FGR investiga agresión de Alito Moreno contra Noroña; realizará reconstrucción de los hechos en la Comisión Permanente

Lorena se desvanece; se mantiene alerta por lluvias

Padres de los 43 acusan que se dejaron caer líneas de investigación por el uso de tecnología; se van tristes y decepcionados: Isidoro Vicario

Jornada laboral de 40 horas no es parte de la agenda legislativa de este periodo: Monreal; "sí hay compromiso", asegura

Choca tráiler contra un pilar de la Línea B del Metro en Avenida Oceanía; reportan un muerto

Repuntan asesinatos en Acapulco; ya van ocho en dos días

Las comunidades inmigrantes hispanas y surcoreanas fueron las más afectadas por la redada sorpresa del jueves a una , en Georgia, en la que fueron detenidos centenares de trabajadores, hasta ahora la más grande durante la actual arremetida del Gobierno de contra la migración ilegal.

La operación de control migratorio en la planta de baterías del "" en el condado de Bryan (Georgia) concluyó con la detención de unos 450 inmigrantes en situación irregular, detalló la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Atlanta.

Videos en las redes sociales muestran a trabajadores sorprendidos y otros corriendo, y al parecer algunos se fueron a ocultar en ductos o en zonas boscosas vecinas, tras la irrupción en las instalaciones de Hyundai Motor Group Metaplant America, cerca de Savannah, donde fabrican vehículos eléctricos.

La operación paralizó momentáneamente la construcción de la planta de baterías adyacente, que forma parte de una alianza entre Hyundai y LG Energy Solution.

La autoridades que participaron el allanamiento, dirigido por la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de ICE y su división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), señalaron que entre los detenidos hay trabajadores indocumentados y una treintena de empleados surcoreanos que estaban en Estados Unidos por motivos laborales, de los cuales no se detalló si estaban en situación migratoria irregular.

En la redada participaron también el FBI, la DEA y la Patrulla Estatal de Georgia. Foto: EL TIEMPO GDA/ICE
En la redada participaron también el FBI, la DEA y la Patrulla Estatal de Georgia. Foto: EL TIEMPO GDA/ICE

La infraestructura para la producción de vehículos eléctricos continuó operativa, aunque se detuvo la nueva construcción de la planta de baterías.

En total, el complejo representa una inversión de 7 mil 600 millones de dólares y emplea a más de mil personas. A pesar del operativo, Hyundai aseguró que su producción no fue afectada. En la redada participaron también el FBI, la DEA y la Patrulla Estatal de Georgia.

Corea del Sur expresa “preocupación” por redada en planta de Hyundai

Corea del Sur expresó su “preocupación y pesar” por la importante redada de inmigración en la que varios de sus ciudadanos fueron detenidos.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Lee Jaewoong, describió el número de surcoreanos detenidos como “grande”, aunque no proporcionó una cifra exacta.

Su ministerio no confirmó ni negó los informes de los medios surcoreanos, según los cuales, alrededor de 300 surcoreanos fueron detenidos en Georgia el jueves. La oficina de Atlanta de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, que colaboró con las autoridades de inmigración en el sitio, publicó en X que aproximadamente 450 personas en total fueron aprehendidas.

Hasta el momento, la oficina surcoreana de Hyundai no ha respondido a las solicitudes de comentarios.

La empresa conjunta de baterías de Hyundai y LG, HL-GA Battery Company, dijo en un comunicado que “coopera plenamente con las autoridades correspondientes” y pausó la construcción del sitio de baterías para colaborar en su trabajo.

Las operaciones en la planta de fabricación de vehículos eléctricos de Hyundai no se interrumpieron, dijo su portavoz, Bianca Johnson.

