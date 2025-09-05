Las comunidades inmigrantes hispanas y surcoreanas fueron las más afectadas por la redada sorpresa del jueves a una planta de Hyundai, en Georgia, en la que fueron detenidos centenares de trabajadores, hasta ahora la más grande durante la actual arremetida del Gobierno de Donald Trump contra la migración ilegal.

La operación de control migratorio en la planta de baterías del "megasitio de Hyundai" en el condado de Bryan (Georgia) concluyó con la detención de unos 450 inmigrantes en situación irregular, detalló la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Atlanta.

Videos en las redes sociales muestran a trabajadores sorprendidos y otros corriendo, y al parecer algunos se fueron a ocultar en ductos o en zonas boscosas vecinas, tras la irrupción en las instalaciones de Hyundai Motor Group Metaplant America, cerca de Savannah, donde fabrican vehículos eléctricos.

La operación paralizó momentáneamente la construcción de la planta de baterías adyacente, que forma parte de una alianza entre Hyundai y LG Energy Solution.

La autoridades que participaron el allanamiento, dirigido por la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de ICE y su división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), señalaron que entre los detenidos hay trabajadores indocumentados y una treintena de empleados surcoreanos que estaban en Estados Unidos por motivos laborales, de los cuales no se detalló si estaban en situación migratoria irregular.

En la redada participaron también el FBI, la DEA y la Patrulla Estatal de Georgia. Foto: EL TIEMPO GDA/ICE

La infraestructura para la producción de vehículos eléctricos continuó operativa, aunque se detuvo la nueva construcción de la planta de baterías.

En total, el complejo representa una inversión de 7 mil 600 millones de dólares y emplea a más de mil personas. A pesar del operativo, Hyundai aseguró que su producción no fue afectada. En la redada participaron también el FBI, la DEA y la Patrulla Estatal de Georgia.

Corea del Sur expresa “preocupación” por redada en planta de Hyundai

Corea del Sur expresó su “preocupación y pesar” por la importante redada de inmigración en la que varios de sus ciudadanos fueron detenidos.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Lee Jaewoong, describió el número de surcoreanos detenidos como “grande”, aunque no proporcionó una cifra exacta.

Su ministerio no confirmó ni negó los informes de los medios surcoreanos, según los cuales, alrededor de 300 surcoreanos fueron detenidos en Georgia el jueves. La oficina de Atlanta de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, que colaboró con las autoridades de inmigración en el sitio, publicó en X que aproximadamente 450 personas en total fueron aprehendidas.

Hasta el momento, la oficina surcoreana de Hyundai no ha respondido a las solicitudes de comentarios.

La empresa conjunta de baterías de Hyundai y LG, HL-GA Battery Company, dijo en un comunicado que “coopera plenamente con las autoridades correspondientes” y pausó la construcción del sitio de baterías para colaborar en su trabajo.

Las operaciones en la planta de fabricación de vehículos eléctricos de Hyundai no se interrumpieron, dijo su portavoz, Bianca Johnson.

