Pentágono aprueba usar base de la Armada para redadas migratorias en Chicago; será centro de operaciones, según el Washington Post

Washington. El Pentágono aprobó el uso de una base naval en las afueras de Chicago para servir como centro de operaciones de las redadas migratorias que la Casa Blanca espera efectuar en esa ciudad en los próximos días, según funcionarios citados este jueves por el Washington Post.

La Estación Naval de los Grandes Lagos, ubicada al norte de Chicago, se convertiría en un punto estratégico para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dirija el operativo en la tercera ciudad más grande de EU, según explicaron fuentes que hablaron con el diario en condición de anonimato.

Se espera que los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) comiencen a finales de esta semana y duren al menos un mes.

Lee también Redadas migratorias de Trump ya afectan al empleo en EU; sector agrícola y de la construcción, los más afectados

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó el domingo pasado los planes de expandir en los próximos días las operaciones de ICE en Chicago y otras ciudades importantes declaradas santuario de inmigrantes.

En respuesta, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmó una orden ejecutiva que prohíbe la colaboración de la policía con unidades federales o militares para tareas migratorias.

Uso de la Guardia Nacional de California viola norma federal

La base, que es la mayor instalación de entrenamiento de la Armada de EU, también podría utilizarse como lugar para albergar a la Guardia Nacional de Illinois o a miembros del servicio activo, si el presidente Donald Trump ordena el despliegue de tropas en la ciudad, como hizo este verano en Los Ángeles y Washington D. C., según las fuentes.

Lee también “Redadas de Donald Trump son racistas y devastadoras”; una charla con Karen Bass, alcaldesa de Los Ánges

No obstante, el mandatario ha bajado el tono sobre el uso de las tropas estatales desde el martes pasado, cuando un juez federal dictaminó que el uso de los soldados de la Guardia Nacional de California ordenado por Trump viola el Posse Comitatus Act.

Esta norma federal prohíbe el uso del Ejército y la Fuerza Aérea para labores de aplicación de la ley a nivel nacional, salvo en los casos expresamente autorizados por la Constitución o por una ley del Congreso.

Esta no sería la primera vez que el Pentágono autoriza el uso de sus bases para temas migratorios, pues desde mediados de agosto el Fuerte Bliss, en El Paso (Texas), abrió un centro de detención que se espera sea el más grande en el país, con capacidad para albergar a cinco mil extranjeros.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc