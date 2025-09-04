Más Información

Ataques militares al narco en "países amigos" no son necesarios, dice Rubio; anuncia casi 20 mdd en ayuda para Ecuador

Pentágono aprueba usar base de la Armada para redadas migratorias en Chicago; será centro de operaciones, según el Washington Post

Huracán Lorena amenaza con intensificarse en costas de BCS; consulta trayectoria y los estados en riesgo

México pide a EU extraditar “peces gordos”, analistas lo ven como “show político-mediático”; ¿a quiénes quieren de vuelta?

Historia de Armani, la influyente firma en la industria de la moda; en esto calculan el valor actual de la empresa

FGR designa a Ricardo Sánchez Pérez como nuevo fiscal de Derechos Humanos; sustituirá a Sara Irene Herrería

Juez federal concede suspensión provisional al América; partidos podrán realizarse con público en el Estadio Ciudad de los Deportes

SCJN establece temas trabajo por día; sesiones serán públicas y con posibles cambios de sede

Por tormenta tropical Lorena, AICM alerta de posibles afectaciones en vuelos; sugiere a usuarios contactar a aerolíneas

Víctima de secuestro señala a Israel Vallarta como líder de Los Zodiaco; lo sigo reconociendo "sin temor a equivocarme", acusa

Activan alerta amarilla en CDMX; se prevén lluvias y granizo en seis alcaldías este jueves 4 de septiembre

Secretaría de Cultura y Protección Civil convocan a contar vivencias del sismo de 1985; testimonios se recibirán hasta el 5 de septiembre

Washington. El aprobó el uso de una base naval en las afueras de Chicago para servir como centro de operaciones de las que la Casa Blanca espera efectuar en esa ciudad en los próximos días, según funcionarios citados este jueves por el Washington Post.

La Estación Naval de los Grandes Lagos, ubicada al norte de , se convertiría en un punto estratégico para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dirija el operativo en la tercera ciudad más grande de EU, según explicaron fuentes que hablaron con el diario en condición de anonimato.

Se espera que los operativos del (ICE) comiencen a finales de esta semana y duren al menos un mes.

La secretaria de Seguridad Nacional, , confirmó el domingo pasado los planes de expandir en los próximos días las operaciones de ICE en Chicago y otras ciudades importantes declaradas santuario de inmigrantes.

En respuesta, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmó una orden ejecutiva que prohíbe la colaboración de la policía con unidades federales o militares para tareas migratorias.

Uso de la Guardia Nacional de California viola norma federal

La base, que es la mayor instalación de entrenamiento de la Armada de EU, también podría utilizarse como lugar para albergar a la Guardia Nacional de o a miembros del servicio activo, si el presidente ordena el despliegue de tropas en la ciudad, como hizo este verano en Los Ángeles y Washington D. C., según las fuentes.

No obstante, el mandatario ha bajado el tono sobre el uso de las tropas estatales desde el martes pasado, cuando un juez federal dictaminó que el uso de los soldados de la de California ordenado por Trump viola el Posse Comitatus Act.

Esta norma federal prohíbe el uso del Ejército y la Fuerza Aérea para labores de aplicación de la ley a nivel nacional, salvo en los casos expresamente autorizados por la Constitución o por una ley del Congreso.

Esta no sería la primera vez que el Pentágono autoriza el uso de sus bases para , pues desde mediados de agosto el Fuerte Bliss, en El Paso (Texas), abrió un centro de detención que se espera sea el más grande en el país, con capacidad para albergar a cinco mil extranjeros.

