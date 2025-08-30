Los bomberos en Washington están preocupados por las redadas migratorias, reporta el medio The Washington Post. Dos bomberos fueron detenidos por agentes de la Patrulla Fronteriza como parte de una investigación criminal de múltiples agencias en torno a dos contratistas que habían proporcionado un equipo de 44 personas para ayudar a combatir un incendio forestal en el estado de Washington, informaron las autoridades federales el jueves.

“Nos atacó ICE”, dice una voz en uno de los videos del episodio publicado en las redes sociales. Según el medio, a los bomberos les preocupaba que una aplicación tan descarada distrajera a los bomberos que trabajan en entornos extenuantes y tuviera un efecto disuasorio en una fuerza laboral que depende en gran medida de la mano de obra inmigrante.

“Apagar incendios es un trabajo difícil y peligroso, y los bomberos deben concentrarse en el fuego”, dijo Dale Bosworth, exjefe del Servicio Forestal de Estados Unidos. “No necesitamos ese tipo de distracciones. Es peligroso”.

Los detenidos trabajaban para dos empresas con sede en Oregón, ASI Arden Solutions Inc. y Table Rock Forestry Inc., contratadas por el Servicio Forestal de Estados Unidos.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza llegaron a petición de la Oficina de Administración de Tierras tras una investigación criminal, según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional.

Las dos personas, que no fueron identificadas, fueron trasladadas a Bellingham, en el norte de Washington, para enfrentar cargos. El comunicado del DHS indicó que los contratos de ambas empresas fueron rescindidos, pero otras personas familiarizadas con la situación lo negaron, reportó el medio.

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, afirmó que esas redadas han "infundido miedo y desconfianza, intencional e innecesariamente, entre la población, incluyendo a los bomberos que arriesgan sus vidas para proteger a nuestro estado".

El Laboratorio de Derecho de Innovación, una organización legal sin fines de lucro en Portland que representa a uno de los bomberos detenidos, declaró que su cliente había sido detenido ilegalmente, reportó el Post.

“Hemos visto pueblos enteros incendiados y es indignante que la patrulla fronteriza estadounidense haya detenido ilegalmente a las valientes personas que nos protegen”, declaró Rodrigo Fernández-Ortega, abogado del Laboratorio de Derecho de Innovación, en un comunicado. “Exigimos que le permitan acceder a un abogado, como le otorga la Constitución de Estados Unidos”.

