La ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (, en inglés) la compra de dos automóviles deportivos Ford Mustang GT, por valor de más de 120 mil dólares, para facilitar el reclutamiento de sus nuevos agentes.

La orden, a la que ha tenido acceso EFE, indicaba la intención de ICE de "adquirir, mediante adjudicación directa, dos GT para fines de reclutamiento" con un presupuesto de 121 mil 450 dólares.

Y añadía que la compra fue solicitada "de manera inmediata por la Casa Blanca el jueves 7 de agosto de 2025" para que los vehículos sean utilizados "en los próximos dos ejercicios fiscales con fines de reclutamiento en los puestos de Inspección, Investigación, Ejecución y Oficiales de Cumplimiento, y Oficiales de Deportación ERO, así como Investigadores Criminales e Investigadores de Seguridad Nacional".

ICE también justificó que fuese una adjudicación directa a un concesionario del estado de Maryland, en vez de acudir a un concurso público, porque "la necesidad es tan urgente que la competencia plena causaría retrasos inaceptables y perjudicaría gravemente la iniciativa de reclutamiento del Gobierno".

"El concesionario Banister Ford of Marlow Heights es el único capaz de entregar de inmediato los vehículos que cumplen con las especificaciones de ICE", añadió el documento.

Y añade la razón de elegir al deportivo de Ford: "El Ford Mustang GT fue seleccionado por su valor simbólico en el reclutamiento: diseño llamativo, imagen de fuerza y servicio federal moderno".

La ley de reforma fiscal establece el destino de 30.000 millones de dólares para que ICE reclute a 14.000 nuevos agentes durante los dos próximos años.
La ley de reforma fiscal establece el destino de 30.000 millones de dólares para que ICE reclute a 14.000 nuevos agentes durante los dos próximos años. Foto: EL TIEMPO GDA/ICE

Autos del ICE recorren las calles de Washington

El periódico Detroit Free Press señaló este jueves que el concesionario confirmó la adquisición de los dos coches, que fueron entregados a ICE hace un par de semanas.

"No sabía que era la Casa Blanca. Donald Trump no me llamó", declaró al periódico el propietario del concesionario, Dan Banister.

El medio The Independent señaló que uno de los Mustang GT ya ha sido visto en las calles de Washington D.C., donde Trump ha desplegado efectivos militares en labores policiales, "con un logo de ICE y el lema 'Defender la patria'".

La orden de compra no indica el color de la pintura de los dos vehículos de ICE.

ICE está encargado de implementar la polémica política de expulsión de migrantes puesta en marcha por el Gobierno de Donald Trump y es uno de los departamentos gubernamentales más premiados financieramente por la Casa Blanca.

La ley de reforma fiscal, recientemente aprobada, establece el destino de 30.000 millones de dólares para que ICE reclute a 14.000 nuevos agentes durante los dos próximos años.

El Mustang GT es el modelo más caro del icónico deportivo de dos puertas de Ford. La versión base tiene un motor con una potencia de 315 caballos y transmisión automática de 10 velocidades.

