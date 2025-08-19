Más Información

Pese a negativa de Sheinbaum, DEA afirma que Proyecto Portero es binacional; insiste en que se realiza junto con autoridades mexicanas

"Nos chocó otro tren"; los testimonios del percance del Tren Maya

Reviven frase de “El Clan”, ligado a corrupción en el Tren Maya: “Ya cuando se descarrile va a ser otro pedo”

De tenis rojos y pants. Así entregó EU a Julio César Chávez Jr. a México; embajador Jonhson comparte foto y destaca colaboración

Joven muere tras disparo de policía en punto de revisión en CDMX; el agente fue detenido y video se hace viral

Sin aplausos para Lenia Batres, termina una era en la Corte; Piña, Ríos Farjat y Laynez, los más ovacionados

EU pinta de negro el muro fronterizo; quiere que esté “más caliente” y sea más difícil de trepar para los migrantes

Propone Sheinbaum a Genaro Lozano como embajador en Italia; esta es su experiencia

Muere Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, en un tiroteo; habría sido un ajuste de cuentas

Poder Judicial resuelve que “Quién es Quién de las Mentiras” de AMLO violó derechos de críticos; destaca caso de Max Kaiser

Señalan a 3 en crimen del influencer Camilo Ochoa “El Alucín” en Morelos; Fiscalía ya cuenta con rostros de los responsables

Localizan fosa clandestina en rancho donde hallaron restos de la maestra Irma Hernández, en Veracruz; cuerpos estaban en descomposición

Washington. "¡Estados Unidos, VOLVIMOS! ¿Qué tal, TikTok?", se lee en un mensaje que acompaña un video de 27 segundos, la primera publicación de la cuenta de la en la popular aplicación.

La cuenta tenía alrededor de cuatro mil 500 seguidores una hora después del primer video.

La cuenta personal de en TikTok tiene 110.1 millones de seguidores, y su última publicación fue el día de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre de 2024.

TikTok es propiedad de la empresa de internet china ByteDance. Una ley federal que exige la venta o prohibición de TikTok por motivos de seguridad nacional debía entrar en vigor un día antes de la posesión de Trump, el 20 de enero.

Sin embargo, el presidente republicano suspendió esa prohibición y a mediados de junio extendió por 90 días más el plazo para que la aplicación encontrara un comprador no chino, como condición para no ser prohibida en . Ese nuevo plazo vence a mediados de septiembre.

Si bien Trump había apoyado durante mucho tiempo una prohibición o desinversión de TikTok, cambió de postura al considerar que le sirvió para ganarse el apoyo de los jóvenes en su reelección.

Trump tiene 108.5 millones de seguidores en X, pero su red social favorita es Truth Social, de su propiedad, donde tiene 10.6 millones.

Las cuentas oficiales de la Casa Blanca en X e Instagram tienen 2.4 millones y 9.3 millones de seguidores, respectivamente.

