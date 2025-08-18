Más Información

Narco buscó estrenar el AIFA; aeropuerto incautó cocaína, metanfetamina y fentanilo

Y a todo esto, Beatriz Gutiérrez estaba en Minatitlán; columna de Sabina Berman

"No me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado"; Beatriz Gutiérrez Müller rechaza irse a residir a España

Televisa demandará en México e Inglaterra a Random House; denuncia falsedades en libro de Anabel Hernández

Aristegui destapa estancia de 14 días de Andy en Tokio; le hallan cenas de hasta 47 mil pesos

“El Mayo” Zambada se declarará culpable de narcotráfico en EU; audiencia se realizará el 25 de agosto

El arancel de 50% que aplica al, bajo la sección 632, se extenderá a productos agrupados en 407, las cuales incluyen medicinas, empaques para limpieza, lubricantes, cosméticos, tetrapack, así como manufacturas de aluminio.

La espera publicarlo mañana martes en el Federal Register, en el que se evaluará el valor del contenido de acero o aluminio en cada producto para .

La lista incluye a: leche y productos lácteos, preparaciones alimenticias diversas, , minerales, aceites minerales y productos de su destilación, productos químicos orgánicos e inorgánicos como gases nobles, hidrógeno, hidrocarburos cíclicos.

Productos , extractos para curtir o teñir, tintes, pigmentos y pinturas, colores para artistas, pinturas de acuarela, cementos de resina.

Así como perfumes, agua de tocador, productos de y cuidado de la piel, productos para el cuidado del cabello, lacas, preparaciones para afeitar, desodorantes.

Preparaciones orgánicas para el lavado de la piel, tetergentes, limpiadores, aceites, abrillantadores y preparaciones para calzado, muebles y carrocería de .

Adhesivos a base de caucho, plaguicidas, herbicidas, desinfectantes, preparaciones antidetonantes, inhibidores de oxidación, puertas, ventanas y sus marcos de plástico, derivados del aluminio.

Hojas de sierra, cizallas, cortadores de tubos, herramientas como , alicates, martillos, llaves y brocas intercambiables para taladros, cuchillos, hojas y sus partes, como cuchillos de mesa y navajas.

Así como cucharas, tenedores y artículos similares de metal común, herrajes, bisagras, cierres, calderas, partes de reactores nucleares, motores de combustión interna, partes de turbina hidráulicas, aparatos de aire acondicionado.

Así como electrodomésticos como refrigeradores, congeladores, cafeteras, filtros de agua, extintores, gatos hidráulicos, máquinas elevadoras y transportadora. Máquinas y aparatos eléctricos para grabación o reproducción de sonido, hornos eléctricos, entre otros.

